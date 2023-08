Chiara Ferragni scende in campo per Milano dopo il nubifragio: "Ho chiesto al sindaco come posso aiutare"

Il nubifragio che ha colpito Milano ha messo a dura prova la città, in molti lo hanno rinominato "apocalisse". Negli stessi giorni la Sicilia ha vissuto giorni tragici con le fiamme che circondarono Palermo e Catania senza luce né acqua per giorni. Proprio in quel periodo Chiara Ferragni si trovava in Sicilia, per la precisione a Salina una delle isole Eolie. L'influencer sui social aveva condiviso delle foto che la ritraevano felice su una barca in mezzo al mare e per questo fu duramente criticata per aver preferito mostrare il suo divertimento anziché spendere parole in merito a quanto stava accadendo in Sicilia.

Oggi, 3 agosto, Ferragni ha scritto un messaggio su Instagram a favore della sua città Milano. Ha riferito di aver parlato con il sindaco Giuseppe Sala per sapere come avrebbe potuto aiutare la città e che il Comune sta facendo il possibile per ricostruire la città.

"Negli scorsi giorni - scrive Ferragni - mi sono messa in contatto con il comune di Milano per capire cosa avrei potuto fare per dare una mano dopo quello che è successo alla nostra città. Il sindaco mi ha spiegato che si sta facendo il possibile per portare la città alla normalità". "Non è un compito facile - aggiunge l'imprenditrice - e si sta lavorando per mettere tutto a posto entro la fine di agosto pur spesso mandando alcune attrezzature straordinarie anche solo per spostare fisicamente gli alberi caduti. Dalla prima conta fatta si stima che la conta dei danni per la città ammonti a 50 milioni di euro, una cifra assurda".

Poi Chiara parla del progetto a cui tutti potranno aderire: "Nello specifico per rimettere in sesto il verde pubblico si sta lavorando ad un progetto a cui tutti potremo contribuire concretamente, ognuno a seconda delle proprie disponibilità. Vi saprò comunque dire meglio e più nel dettaglio nei prossimi giorni come potremmo dare una mano. Insieme possiamo fare la differenza".