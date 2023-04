Chiara Ferragni sommersa di critiche per la vacanza in Africa: "Abbandoni i tuoi figli"

Chiara Ferragni si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Sudafrica. Il viaggio non era iniziato nel migliore dei modi: le valige dell'influencer e dei suoi amici erano state perse, ma per fortuna dopo alcuni giorni sono state ritrovate e riconsegnate alla compagnia di amici. I giorni di Chiara si dividono tra colazioni, pranzi e cene in luoghi esclusivi e a contatto con la natura e safari in Jeep in cui sono riusciti a vedere leoni, leonesse, ghepardi, elefanti. E come non citare i tramonti mozzafiato.

Una vacanza che sta creando non poca invidia tra i follower dell'imprenditrice digitale che, infatti, commentano attivamente: alcuni felici per lei per quest'esperienza, altri rinfacciandole di non essere con i suoi figli e di aver lasciato Fedez da solo. In particolare alcuni haters scrivono "Chiara non torna più da sto safari", "Ancora non vai a casa?" e anche "Per fortuna Fede non si comporta come te, abbandonando i bimbi ogni 2 secondi". Ferragni non ha risposto a nessuna di queste critiche, potrebbe farlo al suo rientro a Milano. Che risponda oppure no poco importa perché già in passato si era trovata di fronte le medesime accuse e rispose a tono, mettendo a tacere, almeno per un po', i criticoni.

Il viaggio in Sudafrica era stato programmato per due anni fa, ma per colpa del covid era stato cancellato. Chiara ha spiegato che teneva particolarmente a questa esperienza e il gran numero di contenuti che ha pubblicato e pubblica lo mostra. Ad essere preso d'assalto dai commenti è stato il post che ha condiviso in cui mostra una casa sull'albero: una delle camere che offre l'ultimo resort in cui il gruppo sta soggiornando. La casa sul grande albero è divisa in due: da una parte un terrazzo con due sedie e dall'altra una camera con il letto e un lavamani. Ferragni spiega che non ci sono né la corrente né un bagno, un'esperienza nella natura selvaggia che sia lei sia i suoi compagni hanno fotografato ma quasi sicuramente non hanno provato.

In molti stanno criticando Ferragni perché alcune settimane fa si trovava in Marocco per lavoro e anche in quell'occasione i bambini erano rimasti a casa con Fedez.

"La tata di tuo figlio è più madre di te"

Era il 2018 quando alcuni haters su Instagram accusarono Chiara di essere poco madre e che la sua tata era più brava di lei a prendersi cura di Leone. "Dai Chiara chiama le cose con il loro nome: non è la tata, è praticamente sua mamma visto che lo sta crescendo lei e fa tutto quello che dovresti fare tu… sei madre col cul* degli altri. È più sua madre lei di te" questo è uno dei molti commenti che si potevano leggere sotto alla foto dell'influencer. In quell'occasione però Ferragni decise di rispondere a tono a chi metteva in dubbio il suo amore e interesse per il figlio. "Questi commenti che scopo hanno? Cercare di farmi sentire meno madre perché lavoro e sono aiutata a crescere mio figlio da mio marito, le nonne e la tata? Mi spiace ma su di me non funziona", queste le parole dell'influencer che sono state poi accolte con grande seguito da molte donne lavoratrici.