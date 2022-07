Da Chiara Ferragni a Elena Santarelli, tutte pazze per la canottiera bianca

Glianni ?90 si riconfermato la decade più amata dal mondo della moda al momento. Dopo i pantaloni a vita bassa ed i coop-top l?estate 2022 segna il grande ritorno di altro must-have che in realtà non era mai scomparso del tutto dai guardaroba: la canottiera bianca a costine. Relegata nei cassetti dell?intimo la canotta è un capo apprezzato per il suo dinamismo, il fascino genderless e lo stile super casual. Dopo aver toccato l?apice del successo 20 anni la canottiera è tornata in auge, rispolverata da trend-setter ed influencer.

Chiara Ferragni

A dare il suo benestare al ritorno della canottiera bianca la regina delle influecer, Chiara Ferragni. Dopo che l?imprenditrice digitale ha indossato una t-shirt Prada durante la vacanza in Grecia con gli amici questo capo è tornato a spopolare. Chiara non ha scelto una canotta qualunque, ma un capo firmato Prada, abbinandolo ad un paio di pantaloni a vita bassa, una felpa e un paio di sneakers. Un look streetwear, ma che su di lei risplende.

Elena Santarelli

Se la canottiera bianca con i jeans è l?accoppiata perfetta per realizzare un look giovanile e trendy, come ci insegna Chiara Ferragni lo sarà ancora di più in combinazione con i jeans a fantasia tie-dye . Lo sa bene Elena Santarelli, che ha abbinato la canotta ad un paio di pantaloni dal tocco psichedelico sui toni del blù. Infine la showgirl ha aggiunto all?ensemble dei sandali con tacco bianch per conferire all?outfit una nota sexy.

Hailey Bibier

Anche negli States è tendenza canotta. Hailey Bibier ha optato per un look dal sapore teen ed energico. Per lei la canotta è mini, ad evidenziare al meglio il fisico da modella. La signora Bibier ha scelto di abbinarla ad un pantalone cargo sui toni del verde, e per finire un paio di sneakers.

Giulia De Lellis

Tra le estimatrici della canotta anche Giulia De Lellis. L?esperta di tendenea ha messo a punto un sofisticato look da sera. Canottiera monospalla taglio crop con lavorazione a costine abbinata ad un particolarissima gonna di paillettes. Per concludere sandali mules in vinile e borsa Miss Dior bianca tono su tono.