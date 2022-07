Chiara Ferragni e Fedez sul cantiere della nuova grandissima casa: tutti i dettagli (piscina compresa)

I Ferragnez prossimi al trasloco. Dopo aver rivelato di aver acquistato la prima casa insieme lo scorso anno la coppia più amata dei social ha condiviso ieri inediti dettagli sulla nuova abitazione di famiglia. Chiara e Fedez si sono immortalati intenti a visionare il cantiere del grande appartamento, ancora in fase di costruzione. L’imprenditrice digitale e il rapper sono apparsi tra lamiere e materiale edile con tanto di casco di protezione e giubbotto catarifrangente, decisamente soddisfatti ed entusiasti della nuova magione. “La nuova casa dei Ferragnez sarà in arrivo nella primavera del 2023”, ha scritto la Ferragni ha corredo di uno scatto in cui fa il simbolo della vittoria nella nuova casa insieme al marito. Poi ha aggiunto: “PS: La piscina è nell'edificio, non nel nostro attico”, ha specificato la regina delle influencer che aveva inquadrato la piscina e la palestra, di pertinenza dell’intero edificio, a quanto pare. Insieme alla coppia è apparso anche Filippo Fiora, architetto nonché migliore amico di Chiara. Proprio lui con il socio Federico Sigali e lo studio 131design seguiranno i lavori dell’abitazione.

I dettagli della nuova casa

I Ferragnez vivono attualmente in un appartamento in affitto di quasi 400 metri quadrati nel lato est di CityLife. Si tratta di un superattico tra le case disegnate da Zaha Hadid, le così dette "navi da crociera" bianche e marroni. Con l'arrivo di Vittoria lo scorso anno la casa si è fatta stretta e la famiglia in crescita ha deciso di optare per una nuova dimora. La nuova abitazione, la prima acquistata insieme dalla Ferragni e Lucia, sarò tra le Residenze Libeskind II, nella parte sud di City Life, a fianco di piazza Giulio Cesare e di fronte a via Ambrogio Spinola. Si tratta di appartamenti in costruzione con edifici più bassi per "armonizzarsi" con le case di cent'anni fa della "vecchia" zona Fiera. Le abitazioni previste saranno 108, con consegna a metà 2022, e l'appartamento dei Ferragnez sarà proprio tra queste. La magione della coppia sarà, in particolare, la più grande e prestigiosa di tutto il complesso. Si tratta infatti di un superattico su due livelli con ampia terrazza.

(Sotto uno dei video condivisi da Chiara Ferragni su Instagram)