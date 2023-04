Chiara Ferragni a Bologna: va a mangiare i tortellini a casa di Gianni Morandi

Chiara Ferragni il 17 aprile si trovava a Bologna in occasione di un evento per promuovere i suoi prodotti di make up. Prima del dovere, però, come rinunciare al piacere: l'influencer ha fatto prima tappa a casa di Gianni Morandi. L'imprenditrice digitale e il grande cantante sono stati colleghi sul palco di Sanremo e tra i due sembra essere scoccata la freccia dell'amicizia.

Con grande orgoglio Chiara scrive che sta mangiando i "mitici tortellini di Anna Dan", la moglie di Gianni. Un pranzo quasi in famiglia per l'influencer che è stata accolta anche da una grande confezione di cioccolatini. Dopo il "lunch" a casa Mordandi-Dan Ferragni si è recata in centro a Bologna per incontrare i suoi fan che hanno letteralmente invaso via Rizzoli, tanto che sono state necessarie le transenne.

Chiara Ferragni a Sanremo 2024

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi Amadeus, che sarà il direttore artistico e conduttore anche della prossima edizione, vorrebbe ancora una volta al suo fianco Chiara Ferragni. Ma non più come una delle diverse donne invitate come protagoniste di ogni serata, chiamate co-conduttrici, bensì come vera e propria conduttrice presente in tutti e cinque gli appuntamenti, ricoprendo così il ruolo che quest'anno era di Gianni Morandi.