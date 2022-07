Chiara Ferragni in topless: "Liberate i capezzoli"

Su Instagram ormai da tempo imperversa la campagna “Free the nipples”, letteralmente “Libera i capezzoli”, un movimento contro la censura del capezzolo femminile e l’abbattimento di queste disuguaglianze di genere. Celebrità italiane e internazionali postano le loro foto in topless sui social sfidando la censura. Da Aurora Ramazzotti a Giorgia Soleri, tante le influencer paladine del femminismo e la body positivy che stanno tentando di aggirare i rigidi dettami di Instagram. A loro si aggiunge anche Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale già da tempo stava facendo discutere per le sue foto provocanti e senza veli che hanno infiammato il web.

Tutti gli scatti in topless di Chiara

Da ultimo hanno diviso gli scatti in topless sapientemente camuffato. Durante la settimana della moda parigina la regina delle influencer era apparsa come una moderna madre natura. Con solo indosso degli slip il seno della Ferragni veniva celato dai suoi capelli acconciati con onde naturali. Dopo il successo della prima foto Chiara ha bissato la posa di tendenza. La moglie di Fedez si è mostrata seducente durante la vacanza in Grecia in compagnia degli amici con solo un tanga di pizzo indosso, la mano per coprire il seno scoperto e i capelli ancora bagnati, a mostrare tutta la bellezza della semplicità. Un’immagine replicata anche nella giornata odierna. La Ferragni sta infatti continuando la vacanza a bordo di uno yatch nelle isole greche in compagnia degli amici più cari. Da Veronica Ferraro, ad Angelo Tropea, sino a Pardis Zarei Chiara è attorniata dai suoi affetti più cari, mentre Fedez è rimasto a Milano e i piccoli Vittoria e Leone affidati alle cure di nonna Marina in Sardegna. Chiara si gode i suoi giorni di libertà sfoggiando un topless invidiabile sullo yatch. Uno slip in lurex e il seno coperto con due micro-cuori su Instagram. L’imprenditrice si mostra in tutta la sua bellezza senza make-up e i capelli al naturale. “Free the nipples”, “Liberate i capezzoli”, scrive la mamma di Leone e Vittoria aderendo alla campagna social. Tuttavia sotto lo scatto non mancano commenti di disapprovazione: “Sta esagerando ultimamente”, “Foto orribile”, “Apriti un Only Fan”, scrivono alcuni commentatori indignati.