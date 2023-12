Chiara Ferragni, sold-out la tuta grigia da 600€ del video di scuse

Chiara Ferragni nonostante le polemiche colpisce ancora: dopo il video delle scuse per il caso pandoro la tuta in lana e angora indossato dall'imprenditrice digitale è letteralmente andato a ruba. Il capo grigio che indossa Ferragni vero coprotagonista del video dallo stile dismesso e sottotono è diventato un must dopo il post su instagram. Non è un maglione ma una jumpsuit del brand Laneus che costa 600 euro.

L'effetto Ferragni sembra aver trainato le vendite e il capo è andato sold out Il capo è andato sold out sul sito del marchio, sia nel "grigio Ferragni" che nel bianco. Ma Chiara aveva già indossato questa tuta a inizio dicembre, in montagna, ma il capo era allora passato inosservato: ora invece ecco il nuovo effetto Ferragni, nel bene o nel male.