Chiara Ferragni, la nuova frecciata a Fedez sui social: "Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi"

In questo periodo Chiara Ferragni e Fedez sono sotto i riflettori: la separazione è l'argomento del giorno, come d'altronde le frecciatine che continuano a mandarsi sui social media. L'ultima risalirebbe proprio ad oggi e protagonista dell'evento sarebbe l'influencer e imprenditrice che al momento si trova in Sicilia per partecipare al matrimonio della sua amica Diletta Leotta con Loris Karius. Il condizionale è d'obbligo non sapendo come stiano davvero le cose: secondo gli utenti sui social la diretta interessata avrebbe mandato una stoccata al rapper scrivendo sul suo account Instagram ufficiale i versi di una canzone di Coez che parrebbe nascondere altro, ma sarà davvero così? Scopriamo insieme cosa è accaduto nelle ultime ore.

Cosa ha scritto Chiara Ferragni su Instagram

Non è passato molto tempo da quando Chiara Ferragni ha annunciato la separazione da Fedez (2 mesi circa), ma l'influencer sembra essere andata avanti con la propria vita, e d'altronde anche il rapper non pare sia rimasto fermo, almeno secondo quanto emerso dalle news che li vedrebbero entrambi coinvolti in altre relazioni: lei con Andrea Bisciotti, lui con la modella Garance Authiè.

Eppure, oggi la diretta interessata ha pubblicato dei versi della canzone "È sempre bello" di Coez nelle sue Storie di Instagram e per i fan queste parole equivalgono all'ennesima frecciatina a Fedez: "Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi. È bello rimettere insieme i pezzi. Vedere che alla fine stanno in piedi anche da soli". In realtà l'influencer ha lasciato intendere qualcosa di più profondo: forse Chiara Ferragni non è ancora pronta a lasciarsi alle spalle tutto il suo passato, perché in effetti le frasi condivise sembrano volte proprio a punzecchiare il suo ex marito, ma sicuramente sta provando a cominciare una nuova vita e a capire che può farcela anche senza la presenza di Fedez.