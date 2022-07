Quanto ci mette Chiara Ferragni a prepararsi? Il video di Fedez

Chiara Ferragni e Fedez sono ormai lanciatissimi su Tik Tok. I Ferragnez, da sempre al passo coi tempi, ormai giornalmente deliziano i fan con le loro clip. Dai video in famiglia con protagonisti i piccoli Vittoria e Leone, sino alle challenge del momento, la coppia d’oro è tra i protagonisti indiscussi sulla piattaforma amata dai più giovani. Oggi Fedez ha postato una nuova ironica clip che ha mandato in visibilio i fan. Sappiamo quanto il rapper ami prendere in giro la moglie, dal suo modo di produrre insoliti suoni, fino alle sue scarse doti culinarie. Federico Lucia questa volta ha voluto sottolineare un altro particolare difettuccio dell’imprenditrice digitale, che come di consueto è stata al gioco.

La preparazione di Chiara Ferragni

Sulle note del nuovo singolo di Fedez “La Dolce Vita”, Chiara e Federico si mostrano in procinto di uscire. “Quanto ci metti a prepararti?”, domanda scocciato l’artista alla ragazza. “Ci metto 5 minuti”, asserisce Chiara ancora struccate e in pigiama. “Dove sei andata?”, domanda cantando in play back il brano Fedez. Chiara ricompare finalmente pronta, in grande spolvero. “Mi sei mancata”, chiosa il rapper apparendo visibilmente invecchiato tramite un filtro. Insomma il cantante ha voluto dare spazio ad una brutta abitudine comune a molte donne e accusata dai relativi partner, quella di impiegare secoli a prepararsi prima di uscire. Evidentemente anche la Ferragni non è immune a questa inclinazione facendo adirare il marito. Un video che ha subito conquistato i fan dei Ferragnez, che sottolineano quanta verità ci sia del contenuto. “Questo tik tok è tratto da una storia vera”, scrive divertito un follower della coppia”. “Pov non è un pov”, gli fa eco un altro utente. Evidentemente in molti si ritrovano in questo modo di fare. Anche Fedez è apparso compiaciuto dal nuovo contenuto su Tik Tok, tanto su Instagram ha invitato i followers ad andare a visionare il video: “Penso d’aver appena fatto il Tik Tok più bello della mia vita, è veramente un’opera d’arte contemporanea. Fa ridere perché fa ca***”.