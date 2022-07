Chiara Ferragni racconta su Tik Tok i suoi difetti: dal rubare accappatoi in hotel al dietro le quinte dei video Instagram

Chiara Ferragni è ormai regina anche su Tik Tok. L’imprenditrice digitale è sbarcata sulla piattaforma amata dai più giovani, dove vanta oltre 5 milioni di followers. Chiara insieme al marito Fedez ama seguire i trend del momento: dai video risposta ai fan, alle challenge più cliccate, i video dei Ferragenz mandando in visibilio i followers. In particolare è risaputo come la Ferragni non ami prendersi sul serio, prestandosi anche ai siparietti del rapper che ironizza sui difetti della moglie. Chiara, che siamo abituati a vedere altera e meravigliosa su Instagram, su Tik Tok rivela invece il suo lato più vero e genuino, compreso qualche peccatuccio. Proprio ieri l’influencer ha postato un video in cui ha rivelato ai followers un suo vizio.

Chiara ladra di accappatoi

Chiara si mostra in primo piano mentre in play-back asserisce “This is so cringe” difronte alla scritta “Persone che rubano l’accappatoio dell’hotel come souvenir”. La Ferragni contrariata sembra disapprovare il gesto, ma poi si avvicina alla telecamera ed esclama: “Guilty”, “Colpevole”, sfoderando un sorrisetto malizioso. Insomma la moglie di Fedez, che è solita frequentare gli alberghi più prestigiosi e lussuosi al mondo, vuole dirci che non resiste alla tentazione di rubare i morbidi accappatoi bianchi in dotazione.Un gesto in cui molti fan della cremonese si ritrovano: “Se lo fa chiara posso farlo anche io”, scrive un utente. “Grande chiara, abbiamo una cosa in comune”, si legge. “Pov: potresti comprarti l’intero hotel e prendi l’accappatoio ahhahaha adoro”, ironizza una commentatrice.

I dietro alle quinte dei video

Nella giornata di ieri Chiara ha divertito i followers con un altro video verità. La magnate ha voluto mostrare il dietro le quinte di un suo video Instagram. Noi la vediamo atteggiarsi splendida con la musica di sottofondo, ma nella realtà… La Ferragni senza riserve e timore mostra come togliendo la musica ci sia un suo amico che le indica come muoversi: “Muoviti di lato”, ordina l’uomo misterioso, che poi continua: “Ora vieni verso i me!” E per concludere: “Salutami e vattene”, asserisce la regia dei video di Chiara. La mamma di Leone e Vittoria anche questa volta ha voluto ironizzare sull’accaduto raccontando la realtà dei fatti: "Se in ogni video non ci fosse musica di sottofondo”, ha scritto a corredo della divertente clip.