Chiara Ferragni replica a Selvaggia Lucarelli sul "furto" in hotel: il video è virale

Qualche giorno fa Chiara Ferragni aveva candidamente ammesso in un video su Tik Tok, un suo peccatuccio: quello di sottrarre accappatoi in hotel di lusso. Tuttavia quella che sembrava un’innocente ammissione di colpa condivisa sui social ha scatenato un vero e proprio polverone. A scagliarsi contro l’imprenditrice digitale è prontamente intervenuta Selvaggia Lucarelli, che come noto è in rapporti piuttosto tesi con i Ferragnez. “Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una cazzatina con cui fare contenuti su Tik Tok, è un reato”, ha attaccato la giornalista su Instagram. La Lucarelli ha poi alzato il tiro: “Quello che per l'ospite può sembrare un divertimento, un gesto innocente, un stupidaggine, in realtà, per legge è un reato”. Il volto televisivo ha poi spiegato alla Ferragni, e a chi ha messo like al suo video su Tik Tok, che appropriarsi indebitamente di un oggetto di qualcun altro è un reato a tutti gli effetti, punito con sei/tre anni di reclusione e e una multa da 154 a 516 euro.

La replica di Chiara Ferragni

Dopo l’ennesimo botta e risposta tra Selvaggia e i Ferragnez sui social non è tardata ad arrivare la replica dell’influencer. Come sempre la Ferragni ha utilizzato Tik Tok per dire la sua. Nella clip si vede l’imprenditrice digitale mimare una vocina che in inglese asserisce “Mhh, funny? But non funny, ahhahah. Funny weird”,ovvero: “Mhhh,divertente? Sì, ma non divertente, ahhahha. Divertente strano”. Chiara ha poi scritto nel video: “Quando creano la polemica su un furto di accappatoio dall’hotel come se non sapessero che ogni hotel ha la tua carta di credito registrata e viene addebitato come tutti i costi extra”, spiega la moglie di Fedez. Insomma la Ferragni ci ha tenuto a specificare che non ha sottratto indebitamente gli accappatoi dall’ hotel, bensì li ha pagati. “Non sapevo di essere una ladra”, aggiunge come caption la mamma di Leone e Vittoria al video, che è ben presto diventato virale. Selvaggia Lucarelli non ha ancora commentato al momento, ma siamo certi che la battaglia a suon di frecciatine sui social non si concluda quì.