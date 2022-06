"Eviterò di vedere Sanremo". E Chiara Ferragni fa il dito medio ad una donna (VIDEO)

Ieri un grande annuncio ha galvanizzato i social: Chiara Ferragni sarà tra le co-conduttrici di Sanremo. E’ stato lo stesso Amadeus, ospite al Tg1 delle 20, a rendere noto il nome di chi lo accompagnerà durante il Festival della musica italiana. L’imprenditrice digitale sarà presente durante la prima e l’ultima serata della 73esima edizione della kermesse musicale, in programma dal 7 all'11 febbraio. Una decisione del direttore artistico del festival accolta con entusiasmo dai numerosi followers della regina delle influencer. Chiara non ha potuto non condividere la sua reazione dell’annuncio di Amadeus in diretta televisiva, mostrandosi trepidante e entusiasta: “Che emozione”, ha scritto a corredo del video in cui si mostrava intenta a guardare la tv attorniata dalla famiglia esultante. La Ferragni con un video su Tik Tok ha voluto ringraziare anche i tanti supporter che hanno salutato la notizia con favore: “Grazie, grazie a tutti per i bellissimi messaggi. Grazie per i bellissimi messaggi, spero di non deludervi e di fare cose un po’ matte”, ha detto nel video Chiara, forse lasciano presagire cosa c’è da aspettarsi in questo festival di Sanremo con la sua presenza.

I commenti negativi

Eppure, nonostante i tanti commenti positivi ed acclamanti, non sono mancati nemmeno dei feedback negativi per la ragazza, e come di consueto la risposta della Ferragni non si è fatta attendere. Chiara ha replicato come di consueto attraverso un video reaction su Tik Tok, condividendo il commento di un utente che le scriveva: “Eviterò di vedere il Festival”. Chiara con le mani abbozza il segno di un cuore, ma poi all’improvviso il cuore si tramuta nel famigerato gesto dell’ombrello. Una mossa chiara ed esplicita che forse vale più di mille parole.