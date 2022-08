Chiara Ferragni svela nuovi segreti sul primo appuntamento con Fedez

Pensavate di sapere tutto sulla storia tra Chiara Ferragni e Fedez? Complici le riviste di gossip, i social, e la serie Amazon Prime ?The Ferragnez?, credevamo che la coppia pi amata del web non avesse più segreti per noi. Eppure non è così. Chiara, molto attiva su Tik Tok, nelle seguitissime "story time" ha voluto rivelare ai followers ulteriori dettagli sulla conoscenza con il rapper, mai trapelati sinora. In un racconto in più episodi ha voluto ripercorrere la storia d?amore con Federico Lucia, dalla prima volta che si sono visti al primo appuntamento. Nella prima puntata la Ferragni ha raccontato come la loro conoscenza sia di vecchia data, i due si conobbero nel lontano 2015, ma all?epoca erano entrambi impegnati. Fu poi il brano di Fedez ?Vorrei ma non posto?, a farli riavvicinare.

I primi messaggi su Instagram

Nella seconda parte dello ?story time" da Ibiza dove sono in vacanza, Chiara racconta di come sia stata contenta di essere stata menzionata dal rapper nel fortunato singolo, e come tuto sia partito da una story su Snapchat: ?Ascolto la canzone e penso che è stato super carino a menzionarmi, ma non so perché non gli ho proprio scritto in quel momento. (?) A luglio 2016 torno in Italia per lavoro e per fare le vacanze con la mia famiglia e sento la canzone dappertutto, e sentivo sempre il mio nome, il che mi faceva super ridere. (?) In quel momento faccio uno snap in cui canto la canzone con le mie sorelle?. La risposta di Fedez non si è fatta attendere, come racconta la Ferragni: ?Lui subito dopo fa uno snap, in cui dice, ?Chiara grazie che stia supportando la canzone, comunque dobbiamo limonare??.

Chiara allora inizia a seguirlo, prendendo la situazione in mano: ?In quel momento inizio a seguirlo perché non lo seguivo, e gli dico, ma cosa è questa storia che mi vuoi limonare? Da quel momento si fa più serio cominciamo a parlare su Instagram, cominciamo una conversazione?. Fedez appare subito interessato alla Ferragni, ma la ragazza è frenata da alcune paure: ?Lui mi chiede subito se vogliamo uscire a cena. Io in quel momento ero single. Avrei anche voluto, ma non pensavo assolutamente fosse il ragazzo per me, ma mi piaceva, mi faceva simpatia. Mi sembrava una persona onesta, mi piaceva che si sbilanciava subito. Gli avrei detto anche di sì, ma le agende non combaciavano, ma avevo paura di farmi paparazzare con una persona se era solo un flirt e non si concretizzava in una relazione. Abbiamo detto poi ci sentiamo a settembre?.

Il primo appuntamento

Si conclude così la seconda parte, seguita ieri da un terzo episodio con uno special guest, lo stesso Fedez, voluto da Chiara ad aggiungere ulteriori dettagli. Il rapper tuttavia non appare entusiasta della presenza, che pare sia stata imposta dalla moglie: ?Non sono stato per niente costretto!?, precisa. Chiara riprende il filo del discorso a partire da quel famoso settembre a cui i due si erano dati appuntamento. Il rapper non dimentica la promessa dell?imprenditrice: ?Non ci siamo sentiti per tutta l?estate e quando stavo tornando mi scrive, ?Ferragni mi devi una cena??. A Chiara la determinazione dell?artista piace e gli concede l?appuntamento: ?Ho detto guarda questo ragazzo come è determinato e gli ho detto di sì. Per evitare paparazzi, all?epoca non avevo più il mio appartamento a Milano, quindi lo invito a cena nel ristorante dell?hotel dove stavo?.

?E? stata una cena molto bella!?, asserisce Chiara, mentre Fedez dà uno spoiler: ?Siamo stati paparazzati!? Sembra che il rapper voglia dire qualcosa in più, forse qualche dettaglio intimo sulla prima notte, ma l?influencer blocca più volte il video ridendo sibbilina. ?Siamo stati bene, poi parto per New York. Ci sentiamo perché escono delle paparazzate di noi. In questi articoli esce che avevo un mazzo di fiori e scrivono che me li aveva regalati lui (Fedez). In realtà me li aveva regalati il mio socio per una cosa di business?. Quando Chiara torna da New York Fedez però la sorprende con un mazzo di fiori. E? poi il cantante a prendere la parola: ?Io e Chiara aspettavamo di fare il gran salto, ma non potevamo farlo, perché mentre Chiara è andata a New York io sono andato in una missione con Unicef e mi sono beccato una malattia che si chiama, bocca, mani, piedi. E? una malattia dove hai delle pustole infettive e quindi per tutta la settimana abbiamo solo parlato?. Chiara ricorda quella settimana speciale: ?Abbiamo fatto questa settimana durante la Fashion Week in cui veniva in camera mia e stavamo delle ore a parlare senza neanche poterci sfiorare?, conclude l?influenzar condividendo il particolare mai emerso e lasciando i followers col fiato sospeso. Occorrerà attendere l?episodio 4 della saga Tik Tok per saperne di più.