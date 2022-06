Chiara Ferragni seduce: i pantaloni Swarovski sono "vedo non vedo"

Chiara Ferragni è indubbiamente la regina della moda internazionale. L’imprenditrice digitale sorprende sempre con i suoi look attuali e audaci, spesso oggetto di critiche dai benpensanti secondo cui la donna, in quanto mamma, dovrebbe optare per degli outfit più castigati. Ma Chiara non ci sta, e ama stuzzicare gli haters mostrandosi sexy e provocante. Dallo scatto completamente nuda in vasca da bagno, fino alle foto in lingerie, la Ferragni insegna ai followers che una madre non deve perdere il suo sex-appeal e voglia di mostrarsi.

Il post dello scandalo

Anche questa volta la regina dell’influencer ha dato una lezione memorabile ai detrattori mostrandosi seducente con un completo realizzato di soli cristalli Swarovski. Nello scatto postato su Instagram la ragazza ha evidenziato il suo dérriere, incorniciato dai pantaloni brillanti che lasciano intravedere la pelle. “POV: io che mi guardo le spalle dagli haters ?”, ha scritto Ferragni ha corredo delle foto. Una frase evocativa in barba agli odiatori del web. “POV: io che inciampo sulle scale”, ha commentato ironico il marito Fedez. Nonostante tanti feedback entusiasti, come di consueto non sono mancate le critiche. “Troppo volgare”, “Orribile”, scrivono alcuni.

Il capo firmato Ludovic de Saint Serni

Ma da dove proviene il completo sfoggiato dalla Ferragni? Si tratta di una creazione della stilista emergente Ludovic de Saint Serni. Nato a Bruxelles, cresce in Costa d’Avorio, per poi trasferirsi Parigi. Si iscrive corso di Fashion Design presso l’ESAA Duperré, per poi lavorare da Dior e Balmain. Lascia poi la maison per fondare l’omonima etichetta. Firma il suo debutto con la collezione primavera estate 2018, che gli vale la nomina al premio LVMH. Marchio di fabbrica dello stilista i capi in pelle con occhielli dal gusto fetish, ispirati da artisti come Robert Mapplethorpe, Ludovic de Saint Sernin usa infatti l’abbigliamento per esplorare le sfaccettature della sessualità gay. Oggi gli iconici slip replicati in diversi tessuti, stampe, o abbelliti con applicazioni e strass, rappresenta quasi il 40% delle sue vendite. Il lampo di genio di de Saint Sernin è stato sviluppare una categoria merceleogica nuova, inserendosi in una nicchia di mercato ancora pressoché sconosciuto: la biancheria intima di lusso per uomo.

Tocco brillante

Nonostante l’impronta gender fluid, dei suoi capi, de Saint Sernin si è recentemente avventurato nell’abbigliamento femminile. Dalle campagne alle sfilate, l’era delle top model anni ’90 rimane una grandissima fonte d’ispirazione per il designer. La sensualità e provocazione, fondamenti dell’estetica del marchio, si basano su un gioco attento e equilibrato di trasparenze. Nel 2020 Ludovic de Saint Serni ha messo a punto una collezione tailor-made di capi realizzati in maglia di cristalli Swarovski. Le collezioni di Ludovic de Saint Serni sono già disponibili su diversi siti di e-commerce, tra cui MatchesFashion e Farfetch, ed il brand già amatissimo dalle celeb. Da Zendaya a Kim Kardashian, pasasando per Dua Lipa e Miley Cyrus in tantissime ormai sfoggiano capi firmati Saint Serni, e Chiara Ferragni non poteva che cavalcare la tendenza.