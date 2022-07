Chiara Nasti e il dubbio sulla cintura di sicurezza in gravidanza: "Va messa? Non l'avevo e ho fatto un incidente"

Paura per Chiara Nasti in dolce attesa. Nei giorni scorsi l’influencer napoletana ha rivelato di essere stata coinvolta in un incidente automobilistico. Un episodio finora celato che 24enne ha poi deciso di condividere con i suoi followers di Instagram.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sta documentando giorno dopo giorno la gravidanza sui social, e proprio ieri è intervenuta a chiedere un consiglio ai fan, in merito all’uso della cintura di sicurezza in gravidanza. La Nasti ha ammesso di non poterne fare a meno visto che si sente più sicura e protetta quando la indossa, chiedendo aiuto ai followers: “Mi fa capire questa cosa, perché sicuramente ne sapete più di me. Ma la cintura in gravidanza va messa o non va messa? Quando mi vedete in auto mi dite sempre, la cintura non va messa, fa malissimo al pancione. Alcuni mi dicono che esistono cinture per la sicurezza apposta per la gravidanza”, ha domandato Chiara.

Incidente d’auto per Chiara Nasti

La compagna del calciatore Mattia Zaccagni nel chiedere spiegazioni e poi ha rivelato di essere stata coinvolta di recente in un sinistro: “Mi dite qualcosa in merito? Io la metto sempre…perché l’idea di non averla non mi fa sentire sicura e mezza volta che ho provato perché avevo dei crampi ho avuto un incidente e sono dovuta correre al pronto soccorso”, ha detto la Nasti che ci ha tenuto subito a rassicurare i supporter sul suo stato di salute: “Ho fatto i controlli è tutto ok, ma non portavo la cintura perché tutti mi dicevano questa cosa, in più avevo crampi alla pancia. Però non ci penso proprio a stare senza cintura, mi mette ansia”. Chiara Nasti non ha fornito ulteriori dettagli sull’incidente in cui è rimasta coinvolta. Sicuramente nulla di che, se non un grande spavento per mamma Chiara, ma soprattuto per il piccolo in arrivo.

Cintura in gravidanza: sì o no?

Contrariamente a quanto suggeriscono alcune credente popolari la cintura di sicurezza in gravidanza va indossata regolarmente. Eccezione fatta per l’articolo 172 del Codice della Strada che consente alle future mamme "in condizioni di rischio particolari" - che devono essere certificate dal ginecologo - l'esonero dall'uso delle cinture di sicurezza. La cintura di sicurezza dell'auto non danneggia assolutamente il feto. In realtà, se indossata correttamente, non comporta alcun rischio, anzi, tutela in caso di incidente mamma e nascituro. Inoltre ormai da tempo, esistono in commercio delle cinture protettive per la gravidanza che permettono un comfort maggiore durante il viaggio in auto, senza pregiudicare sicurezza e funzionamento della cintura.