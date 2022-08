Chiara Nasti e Zaccagni: il video della proposta di nozze (vista mare)

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni stanno vivendo l’estate più bella. Mentre sono in attesa del primogenito che arriverà a a novembre il calciatore ha fatto la fatidica proposta all’influencer. Il lieto annuncio è stato dato dalla partenopea ieri sera su Instagram che ha postato un selfie in compagnia del futuro marito. Chiara sorridente e visibilmente commossa mostra lo splendido anello con diamante all’annulare consegnatole da Zaccagni, che intanto le scocca un bacio tra i capelli.

La Nasti ha poi condiviso un video della fatidica proposta, che è stata decisamente più semplice e classica del sontuoso gender reveal del primogenito. I due si stanno concedendo una romantica cenetta a lume di candela in riva al mare, quando ecco che improvvisamente Mattia si inginocchia e porge a Chiara una scatolina illuminata da cui fa capolino l’importante gioiello. La Nasti sorpresa si china sul fidanzato e inizia a baciarlo. Una risposta abbastanza eloquente. Come se non bastasse a corredo della clip scrive: “Lo voglio SISISISI. Non vedo l’ora di essere tua moglie”, scrive la napoletana piena di gioia. Non ci sono ancora dettagli, sulla data del matrimonio e non è chiaro se avverrà prima o dopo la nascita del figlio della coppia.

Chiara e le polemiche in gravidanza

Intanto Chiara e Mattia dopo l’annuncio della gravidanza si apprestano a vivere un momento ricco di felicità. Tuttavia in questo momento speciale non sono mancante critiche e polemiche per la coppia, da sempre nell'occhio del ciclone per i loro eccessi. Dapprima a far discutere era stato per lo sfarzoso gender reveal per il primogenito, tenutosi alla stadio Olimpico. Una festa che non è piaciuta ai tifosi romanisti, che hanno ironizzato sul fatto che il padre del bimbo fosse in realtà di Nicolò Zaniolo, ex dell’influencer scatenando l'ira della Nasti che ha risposto: “Con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno e siete tutti sfigati e fate anche schifo”. Poi la Partenopea è tornata a far parlare di sé vantandosi di non aver messo sù nemmeno un kg in gravidanza, inveendo contro le donne che durante questo periodo ingrassano: “Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se prendo 20 kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito”, aveva detto in quell’occasione per poi cambiare idea e celebrare i kg in più assunti con la prima gravidanza in una serie di post.