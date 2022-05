Chiara Nasti risponde alle critiche sul gender reveal: “Disprezzate perché non potete avere lo stesso”

Ha fatto parlare il fastoso gender reveal organizzato da Chiara Nasti. L’influencer e il compagno Mattia Zaccagni non hanno badato a spese per la festa, affittando addirittura lo stadio Olimpico. L’arena sportiva è diventata teatro di un party faraonico con led a tema, palloncini, leccornie e la tribuna Montemario addobbata a festa. Un’opulenza che non è piaciuta ai commentatori dei social, che hanno fortemente criticato la coppia per la scelta sopra le righe.

“Un degrado mai visto”, scrive il giornalista sportivo Nicola Raiano. “Solo Chiara Nasti e Mattia Zaccagni potevano fare una cafonata del genere”, commenta un utente. “Che trashata”, gli fa un eco un follower della partenopea.

Insomma, da Twitter a Instagram, il giudizio del popolo del web è stato unanime.

La replica di Chiara Nasti

Dei pareri giunti anche alle orecchie della Nasti, che tuttavia non sembra aver gradito il tenore dei commenti. La 24enne non ha mancato di far arrivare prontamente via social la sua replica. Lo ha fatto postando una storia che la vede intenta ad ancheggiare alla festa nell’occhio del ciclone, mentre stringe tra le braccia il cagnolino Twenty. Il video è accompagnato da una didascalia inequivocabile: “Che cafonata”, “Imbarazzante”, scrive ben in evidenza la Nasti riprendendo le poco lusinghiere osservazioni dei followers.

E continua: “La verità è che non avete mai visto una cosa simile…Disprezzare perché non potete avere lo stesso così piccoli che neanche potete immaginare. Perché noi non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita) ma siamo stati così originali che probabilmente a cerca gente non scende giù”. Conclude con sarcasmo la ragazza: “Grazie per questa attenzione. sempre. Continuate così”, aggiungendo alla frase una serie di ironici cuori.

Ma la Nasti sembra iraconda, e tra una storia e l’altra dedicata al gender reveal e l’altra, non manca di postare un ulteriore contenuto dedicato ai detrattori dei social.Un suo scatto dalla festa con la caption: “They don’t like you but they still find the time to watch everything you do”. “Non gli piaci ma trovano ancora il tempo per guardare tutto quello che fai”, scrive piccata.