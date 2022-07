Chiara Rabbi conferma, è finita con Davide Donadei. E svela le cause dell'addio

Nelle ultime settimane circolavano voci di crisi tra il tronista Davide Donadei e Chiara Rabbi. L?indiscrezione era stata rivelata dalla regina delgossip Deianira Marzano che aveva parlato per prima dei problemi in casa Rabbi-Donadei. ?Chiara e Donadei sono in forte crisi, lei è tornata a Roma?. A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci sono poi stati dei likes che Donadei ha piazzato su dei commenti di alcuni fan. Non osservazioni qualunque, bensì esternazioni che sostenevano che fosse stato lui a lasciare la fidanzata e che sussurravano che all?origine della scelta ci fosse la troppa gelosia di Chiara.

Le parole di Chiara Rabbia

Dopo i rumors la stessa Chiara nella giornata di oggi, 29 luglio, è intervenuta a confermare le voci, la storia tra lei e Davide è effettivamente giunta al capolinea: ?Ci tenevo a dire una cosa. Stanno girando miliardi di voci troppo pompate, adesso improvvisamente sono un mostro. No non lo sono, non lo sono mai stata. Non sono proprio quella che descrivete, ecco. Poi non so perché così tanta gente si inventa o mette bocca in cose mai successe. Grazie al cielo le persone che mi hanno conosciuta veramente , mi vogliono bene, mi stimano e mi rispettano?, ha detto la ragazza dapprima smentendo le voci che la dipingevano come una fidanzata gelosa e possessiva.

La Rabbi è poi arrivata a pronunciarsi sulla storia con il tronista: ?Grazie a Dio sto a posto così, poi per quanto riguarda la nostra situazione io non ho nulla da dire. In un anno e mezzo siamo stati felici e tutto quello ci pare. Probabilmente è un motivo di sentimenti tutto qui?, ha chiosato Chiara, parlando della relazione al passato. Un dettaglio che lascia intendere che tra lei e Donadei sarebbe davvero finita. Chiara inoltre fa capire sibillina che la causa della rottura non sarebbe la sua eccessiva gelosia, bensì un mutamento nei sentimenti da parte dell?ex volto di Uomini e Donne. La ragazza ha lasciata la Puglia dove viveva con Davide, ed è tornata a Roma dal padre.