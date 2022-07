Il sacrificio di Chris Hemsworth per baciare la vegana Natalie Portman: "Ha smesso di mangiare carne per un giorno"

Natalie Portman , 41 anni, e Chris Hemsworth, 38 anni, sono stati impegnati con le riprese di “Thor – Love and Thunder”. I due, come avviene di consueto per due attori, si sono dovuti scambiare un appassionato bacio cinematografico, che tuttavia poteva mettere in difficoltà la Portman. La 41enne da molti anni è infatti vegana, mentre il collega è un grande mangiatore di carne. Per mettere a suo agio Natalie, Hemsworth, molto premurosamente, ha evitato di mangiare carne per una giornata, così da girare nel migliore dei modi la famigerata scena del bacio.

La premura di Chris Hemsworth

I due protagonisti del film Marvel hanno presenziato al programma radiofonico Capital Breakfast con Roman Kemp e Natalie Portman ha speso parole lusinghiere per la co-star di Thor. Alla domanda dei conduttori di eventuali difetti dell’attore la Portman ha asserito: “A volte diventa scontroso e si arrabbia, ma è comunque dolce”. L’attrice ha poi rivelato la dolce accortezza adottata dal 38enne per rendere più agevole la scena del bacio: “Il giorno in cui abbiamo girato la scena del bacio, quella mattina (Chris) non ha mangiato carne perché io sono vegana”, ha detto l’attrice ai conduttori, aggiungendo: “E mangia carne come ogni mezz’ora”. Una premura del bel Chris, che non è sopraggiunta dietro una richiesta della Portman: “Non è qualcosa per cui sono arrabbiata o a cui tengo, ma è stato solo premuroso”, ha chiarito la 41enne.

La trasformazione fisica

La Portman nel corso dell’intervista ha anche parlato della trasformazione corporea a cui si è dovuta sottoporre per prendere parte alla pellicola, cercando di mettere sù un fisico prestante e muscoloso: “È piuttosto insolito e meraviglioso avere il compito di diventare più grande come donna”, ha detto la donna che prima di prendere parte alle riprese di è dedicata a dure sessioni di allenamento e molte saune. Natalie ha anche raccontato quale è stata la sua difficoltà maggiore durante questo percorso fisico: bere molti frullati proteici, “Non credo che ne berrò mai più uno”, ha asserito.