Chris Rock rompe il silenzio dopo le scuse di Will Smith

Will Smith si è scusato per lo schiaffo che ha tirato in diretta agli Oscar al conduttore Chris Rock. Il comico durante la serata di premiazione aveva fatto una battuta sull'alopecia della moglie di Smith, Jada Pinkett Smith, scatenando la reazione furiosa del premio Oscar.

Le scuse di Will Smith

L?attore in un video pubblicato due giorni fa su Youtube è tornato a definire ?inaccettabile? il suo comportamento durante la notte degli Oscar, dicendosi ?profondamente pentito? per l?episodio. A quanto pare da come racconta Smith dal video, l?attore non ha mai avuto modo di confrontarsi con Chris Rock: ?Ho cercato di contattare Chris, ma lui non è pronto a parlare con me, non è pronto?. ha detto Smith, spiegando di non essersi scusato con Rock nel suo discorso di accettazione del premio, avvenuto poco dopo essere piombato sul palco e aver schiaffeggiato il comico, perché ?confuso?: ?Quando lo sarà, si farà vivo lui?, ha concluso.

La replica di Chris Rock

E diversamente dalle aspettative la risposta di Chris Rock non si è fatta attendere. Il comico ha replicato al video dell?attore durante un suo spettacolo ad Atlanta: ?Ma se tutti fanno le vittime nessuno ascolterà più le vere vittime?, ha chiosato, non mancando poi di usare la sua naturale ironia: ?Io dopo essere stato picchiato da Suge Smith sono andato a lavorare, ho famiglia?, ha asserito Rock, ribattezzando Will Smith ?Suge Smith?, facendo riferimento a Marion ?Suge? Knight, un discografico noto per il suo comportamento duro e spesso violento nel periodo in cui era a capo dell?etichetta di Dr. Dre, Snoop Dogg e Tupac. ?Chiunque dice che le parole fanno male non ha mai ricevuto un pugno?, ha concluso con il suo proverbiale sarcasmo il comico. Insomma una risposta con la quale si può siglare ufficialmente la pace?