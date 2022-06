Christina Aguilera al GayPride sfodera lo strap-on

A Giugno si celebra in tutto il mondo il Pride Month, le più grandi città ospitano i Gay Pride, le parate in nome dell’orgoglio LGBTQIA+.Questo sabato è toccato anche a Los Angeles accogliere l’attesissimo evento. Ad animare la sfilata una madrina d’eccezione Christina Aguilera, da sempre vicina alla comunità LGBT.La pop-star ha conquistato il pubblico intonando le sue memorabili hit con indosso scenografici outfit. La cantante di “Dirrty” ha cantato Beatufiul vestendo una bandiera LGBT, è stata poi la volta di ”Lady Marmalade”, per cui ha sfoggiato uno stuzzicante body giallo con tanto di piume. E non poteva mancare un duetto con Paris Hilton nei panni di DJ, che ha accompagnato la Aguilera sulle note di "Feel This Moment" e "Stars are Blind”. Ma il momento clou della serata è stata quando Xtina per l’esibizione con Kim Petras è salita sul palco con un outfit davvero sbalorditivo.

Il dettaglio hot

La cantante ha vestito una corazza verde con tanto di muscoli che richiamava il look di Hulk, abbinata a degli stivali in lattex e calze a rete.L’ensamble è stato reso memorabile da un particolare decisamente hot. La Aguilera ha aggiunto infatti uno strap-on in tinta tempestato di brillantini. Si tratta di un dildo che si indossa attraverso un’imbracatura durante i rapporti intimi. Al di là degli stupefacenti look Chrstina ha voluto ribadire durante la serata il suo sostegno e impegno a favore della comunità LGBT: “Oh mio Dio. Grazie mille per avermi ospitato stasera. Sono così onorato e così grato. E grazie per il vostro amore e supporto negli ultimi 20 anni. Siete la mia famiglia. Sono così felice di dare sempre una voce o provare a [darne una a] chiunque si senta represso o emarginato", ha dettola cantante aggiungendo: “Questo è ciò che ho sempre cercato di portare [con la mia musica] Sono così orgoglioso di chiamarvi la mia famiglia... voi siete una parte di me e sono così felice di dimostrarvelo... volevamo regalarvi un grande momento stasera”.E siamo certi che Christina Aguilera sia riuscita nell’intento.