Perché, oggi, tutti hanno pensato fosse morto Maurizio Costanzo

E’ bastato un nome su Twitter a gettare nelle sconforto migliaia di commentatori italiani. Nelle ultime ore sul social dei cinguettii è comparso un trend topic che ha fatto preoccupare moltissimi utenti. “Ciao Maurizio”, è spiccato tra le tendenze.

Un semplice saluto corredato da un nome. Eppure agli italiani attivi su Twitter è stato sufficiente per pensare al peggio, immaginando un’improvvisa dipartita di Maurizio Costanzo. I commenti degli utenti angosciati si sono rincorsi nelle stesse ore. “Ho letto Ciao Maurizio in tendenza e mi è preso un colpo”, scrive Trash Italiano.“Mi è preso un infarto”, fa eco un altro profilo. E ancora: “ho pensato malissimo”.

La preoccupazione lascia spazio all’ironia

Questo il tenore dei commenti che hanno popolato Twitter nelle ultime ore. Ma come sempre sul social popolare per gli iconici meme e l’ironia brillante non poteva mancare il risvolto sarcastico. Comprendendo che il topic non faceva riferimento al decesso del popolare conduttore, la preoccupazione ha lasciato il posto all’ironia. “Chi ha mandato in tendenza Ciao Maurizio merita di essere arrestato per precurato allarme”, si legge.

E non potevano mancare i meme di Costanzo intento a compiere gesti apotropaici. Insieme a lui anche la moglie Maria de Filippi è inevitabilmente diventata protagonista di divertenti meme contro la iella.

Ciao Maurizio come nasce

Ma come è nato questo trend topic? Tutto nasce questa mattina, quando un seguitissimo utente di nome Maurizio, per l’appunto, con un parterre di oltre 24,000 followers, dopo un periodo di stop è tornato attivo su Twitter. Un ritorno che ha generato reazioni entusiaste nei suoi seguaci che hanno salutato il suo ritorno con molti tweet di saluto, e al contempo hanno allungato la vita del popolare conduttore.

Ciao Maurizio in tendenza.

