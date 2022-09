Ciro Immobile condannato per evasione

Ciro Immobile è stato condannato per evasione fiscale. A decretarlo è stata la quinta sezione civile della Cassazione e il calciatore dovrà risarcire l'Irpef non versata dieci anni fa, il fatto risale al 2012 infatti, per le prestazioni del suo procuratore Alessandro Moggi quando Immobile fu ceduto dalla Juventus al Genoa per 4 milioni di euro. È proprio quella trattativa, condotta dal figlio di Luciano Moggi, a creare ancora oggi problemi con l'Agenzia delle entrate al giocatore. Il problema starebbe nel fatto che ufficialmente Moggi figurava come consulente del Genoa, mentre per i magistrati era anche il procuratore di Immobile: per questo motivo il calciatore avrebbe dovuto versare l'Irpef relativa alla prestazione di Moggi a suo nome, che lui invece non ha fatto perché, come lui stesso ha spiegato durante il processo, aveva un mandato di esclusiva con l'agente Marco Sommella, ricostruisce La Repubblica. Le indagini avrebbero portato a galla i rapporti diretti tra Moggi e Immobile tramite i versamenti che Sommella avrebbe fatto a Moggi con causale "compenso Immobile" e tramite il ritrovamento l'elenco dei giocatori assistiti da Moggi, tra cui compare Immobile, che lui stesso ha scritto in un manoscritto.

I magistrati sottolineano che "il mandato conferito al Moggi dal Genoa appariva intrinsecamente inverosimile, essendo stato rilasciato il 20 gennaio 2012, con validità di 12 giorni, quando è notorio che le trattative per l'acquisto di un calciatore professionista si protraggono per molto più tempo". "In ogni caso - prosegue la sentenza d'appello condivisa dalla Cassazione - l'operazione simulata aveva comportato per la società acquirente un indubbio vantaggio fiscale" e "le indagini avevano dato prova dell'esistenza di rapporti diretti tra il Moggi e il contribuente".

La somma dell'evasione non è nota come neanche quella delle sanzioni, unico dato numerico comunicato sono gli 8mila euro di spese legali che Ciro dovrà pagare.