"Potevo allenarmi di più e si vede, ma non mi interessa". E Claudia Gerini si mostra in bikini

Dopo una primavera fitta d’impegni lavorativi, Claudia Gerini si gode le meritate vacanze. L’attrice romana, come tanti vip nostrani, ha scelto Ibiza come meta per il suo soggiorno estivo, in particolare l’esclusiva isola di Espalmador. La Gerini, nella giornata di oggi, ha condiviso su Instagram un carosello di scatti dalle sue vacanze spagnole.

Il look da spiaggia

Protagonista delle immagini, firmate dalla nota fotografa Francesca Coccia, non poteva che essere lei stessa: meravigliosa e affascinante musa anche a 51 anni. Claudia si è mostrata a bagno nelle limpide acque ibizenche con indosso un bikini verde smeraldo, un cappello in paglia per proteggersi dal sole, occhiali da diva sugli occhi e una collana rosario rossa a completare il look da spiaggia. Degli scatti che hanno subito mandato in visibilio i fan dell’attrice romana, che non sono rimasti indifferenti difronte alla sua immutata bellezza. Eppure la Gerini non sembra essere soddisfatta dalla sua forma fisica, tanto che ha corredo delle immagini scrive con tono avvilito: “Beccata a Isola di Espalmador…Certo…Mi potevo impegnare un po’ di più con gli allenamenti…Il più delle volte la palestra l’ho trovata chiusa!!! E si vede…Ma diciamo che ci stiamo difendendo discretamente”, conclude probabilmente decidendo di infischiarsene dei segni del tempo.

I commenti dei followers

Nonostante le perplessità di Claudia ci pensano i suoi followers a farle cambiare idea. “Sei fantastica così come sei. Sei vera!”, scrive un utente. “Finalmente una donna vera e bellissima!!!! Altro che filtri , palestre ecc”, fa eco un altro commentatore. “A Claudia e quanto sei bona! Detto da una donna vale pure doppio daje”, asserisce una follower. Questo il tenore dei commenti, tutti concordi nell’acclamare la Gerini come un’icona di bellezza a 50 anni, e chissà che anche lei leggendoli non abbia finalmente aperto gli occhi.