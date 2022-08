Claudia Gerini si ispira a Barbara D'Urso per un film: "Interpreto una presentatrice agguerrita"

L’estate è nel vivo e sembra portare con sé tanti nuovi stimolanti progetti professionali per Claudia Gerini. L’attrice a Maratea ha ricevuto il Premio Internazionale Basilicata e ha fatto da madrina ai giovani talenti della prima edizione di Young Blood, il contest dedicato agli attori lanciato da Alice nella città con WE DO.

Claudia Gerini nei panni di Barbara D’Urso

In quest’occasione la romana è stata intervistata dalla testata Leggo, raccontando dei nuovi impegni lavorativi. La Gerini tornerà presto al cinema con un nuovo film dal titolo “I migliori giorni” in cui l’attrice interpreta una conduttrice. Un ruolo nuovo in cui si è calata con entusiasmo e per il quale ha cercato ispirazione tra le varie conduttrici italiane. In particolare l’attrice ha svelato a Leggo di essersi ispirata soprattutto a Barbara D’Urso: "Ne ‘I migliori giorni’ interpreto una presentatrice televisiva molto agguerrita e ambiziosa, per le cui pose aggressive mi sono ispirata un po’ a Barbara D’Urso”, ha asserito la 51enne. Insomma chissà che non vedremo Claudia strizzata nei tubini D’Urso style, mani sui fianchi, mimando la mitica espressione: “Col cuore”.

Il post Instagram di Claudia che fece discutere

Durante la chiacchierata con Leggo non è mancato nemmeno un riferimento al post Instagram pubblicato dalla Gerini qualche tempo fa. L’attrice aveva postato una sua foto in bikini, facendo notare la sua forma fisica non perfetta e inneggiando alla body positivity. L’attrice ha colto l’occasione per spiegare la verità dietro quel contenuto: “In realtà ho fatto quel post in modo molto spontaneo, non mi ero nemmeno resa conto di aver fatto un gesto che andasse proprio in quella direzione, ma mi fa piacere contribuire con il mio messaggio. Ho scritto ‘pasta lover’, intendevo dire che l’addominale non c’è ma chi se ne importa, magnamose sto piatto de pasta! Hanno addirittura elogiato il fatto che mostrassi la cicatrice del parto, ma quella era l’appendicite!”.