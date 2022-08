Clizia e Paolo, perché Eleonora Giorgi non era presente al battesimo di Gabriele

Si è svolto qualche settimana fa ad Agrigento, il battesimo del piccolo Gabriele, figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Il grande giorno è stato documentato dall’influencer su Instagram, che ha immortalato i vari momenti, dalla cerimonia in Chiesa con il padrino Alfonso Signorini, alla grande festa sui toni del blu in riva mare.

Eleonora Giorgi grande assente

Ai followers più attenti non è sfuggita l’assenza al battesimo di una persona molto speciale per la coppia. Si tratta Eleonora Giorgi, mamma di Paolo, nonché nonna di Gabriele. Mentre l’ex marito Massimo Ciavarro ha presenziato all’evento non c’è stata traccia dell’attrice che è legatissima al nipotino, così come al figlio e la nuova compagna. Un’assenza che ha insospettito i fan della coppia. A spiegarne i motivi ci ha poi pensato lo stesso Paolo, intervistato da Chi Magazine: “Mia madre è stata a contatto con un mio cugino che si è scoperto poi essere positivo. Lei giustamente non se l’è sentita di partecipare”, ha spiegato il giovane Ciavarro, risolvendo il giallo e aggiungendo che sua madre ha molto sofferto per non essere potuta essere presente al battesimo di Gabriele.

Anche Clizia sul settimanale di gossip è stata chiamata a rispondere di un’altra assenza durante il battesimo, ma forse più facilmente spiegabile, quella dell’ex marito Francesco Sarcina: “Si sarebbe divertito anche lui in questo grande circo dall’atmosfera onirica. Scherzi a parte, oramai è stato trovato un equilibrio”, ha precisato l’influencer, lasciando intendere che i rapporti con il cantante, in passato non di certo idilliaci, sembravano aver trovato finalmente un equilibrio per il bene della piccola Nina, la bambina di 7 anni nata dall'amore della coppia.

Paolo e Clizia prossimi al matrimonio

Paolo e Clizia, oltre ad aver rilasciato un’intervista a Chi Magazine, sul formato cartaceo di Chi, sono stati protagonisti di una chiacchierata di coppia sul profilo Instagram del settimanale. In quest’occasione hanno parlato di un argomento molto discusso, il matrimonio. Già durante il battessimo l’aria di fiori d'arancio era palpabile grazie ad un dettaglio sfoggiato da Clizia. Ciavarro ha detto che senza dubbio le nozze ci saranno, ma la compagna lo ha prontamente richiamato, rammentandogli che non ci sono fiori d’arancio senza un degno anello di fidanzamento. Paolo ha sorriso, promettendo che prima o poi le farà la fatidica proposta. Il coronamento più bello per questa coppia nata sotto i riflettori della casa più spiata d’Italia, dopo l’arrivo del piccolo Gabriele.