Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: fuga romantica a Parigi senza il figlio

Si sa, Parigi è la città dell’amore. La destinazione perfetta per una coppia affiatata come quella composta da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.I due, diventati 3 mesi fa genitori del piccolo Gabriele, sono volati nella capitale francese per un romantico viaggio di coppia. Assente anche la piccola Nina, nata dal matrimonio tra la Incorvaia e il cantante Francesco Sarcina, che vive a Roma con la mamma e il nuovo compagno. Clizia e Paolo si sono voluti regalare una fuga in solitaria tra cene romantiche, shopping e scatti mozzafiato. Il soggiorno francese è stato documentato con un pizzico di mistero su Instagram, dove l’influencer ha domandato ai suoi fan dove stesso andando, postando una story in aereo. Mistero svelato, Clizia ha voluto rispondere con un iconico scatto sotto la tour Eiffel. Lei raggiante in un abito da sera nero impreziosito da piume, mentre Paolo appare elegantissimo in un completo scuro.

Gabriele con Nonna Eleonora Giorgi

La vacanza parigina della coppia è proseguita tra visite a Montmartre e un salto nella Cattedrale di Notre Dame. E mentre la mamma e il papà se la godono a Parigi che fine ha fatto il piccolo Gabriele? Il bambino è stato affidato alle cure di una tata speciale, nonna Eleonora Giorgi. L’attrice approfitta di questi giorni insieme per spupazzare il primo nipotino.