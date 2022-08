Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, vacanze in montagna con la suocera Eleonora Giorgi

Estate, tempo di vacanze per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Dopo aver trascorso dei giorni in Sicilia, terra natale dell’influencer dove si è svolto anche il battesimo del piccolo Gabriele, primogenito della coppia, i due ex gieffini sono volati in montagna.

Vacanze di famiglia sulle Dolomiti

Destinazione prescelta le Dolomiti, più precisamente Selva di Val Gardena, dove la famiglia ha scelto di alloggiare in un noto family hotel per la gioia dei piccoli di casa, visto che con Clizia e Paolo c’è anche Nina, prima figlia della showgirl avuta dall’ex marito Francesco Sarcina. La vacanza in montagna dei “ciavarrini” è all’insegna del relax tra gite tra le vette, passeggiate a cavallo e prelibatezze della Val Pusteria. Soprattutto la vacanza della Incorvaia e Civarro è tutta dedicata ai più piccoli, con Gabriele, 6 mesi che fa le prime pappe e Nina che si diverte a giocare con i pony.

La famigliola è stata poi raggiunta da nonna Eleonora Giorgi, mamma di Paolo, che ha trascorso giorni spensierati con i ragazzi. Soprattutto l’attrice dopo essere stata assente al battesimo del piccolo Gabriele. a causa di un contatto con un positivo, è apparsa molto felice di trascorrere del tempo con il primo nipotino.

L'amore tra Paolo e Clizia

Nonostante la presenza della suocera in vacanza, che non tutte apprezzerebbero, Clizia e Paolo ne hanno approfittato per ritagliarsi dei romantici momenti di coppia. Bagni nell’idromassaggio, cenette romantiche e balli con i tipici costumi tirolesi, il tutto condito da tenere effusioni e baci appassionati. Si direbbe che per questa coppia nata nella casa più spiata d’Italia le cose procedano a gonfie vele. Si vocifera infatti che dopo il battesimo di Gabriele, l’Incorvaia e Ciavarro starebbero pensando ad un altro lieto evento, il loro matrimonio. L’influencer siciliana è apparsa desiderosa di convolare a nozze, tanto che al battesimo del figlio ha sfoggiato un dettaglio che ha fatto pensare tutti ai fiori d’arancio. Manca solo la proposta di Paolo, e chissà che non arriverà direttamente dalle cime delle Dolomiti.