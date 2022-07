Clizia Incorvaia in topless su Instagram: "Pronta a brillare"

Complici le temperature bollenti, questa è decisamente l’estate dei topless sui social. Tante le influencer ed attrici che sfilano il reggiseno mostrandosi su Instagram come mamma l’ha fatte. Tra le fila dei volti del web più audaci anche Clizia Incorvaia, che nella giornata di ieri ha estasiato i followers con un topless mozzafiato. Dopo aver sconfitto il covid Clizia ed il compagno Paolo Ciavarro, con i figli Nina e Gabriele, sono partiti alla volta della Sicilia, terra natale della showgirl.

Lo shooting di Clizia

Qui tra un tuffo nel mare cristallino e una coccola ai bambini, Clizia si è concessa uno shooting decisamente provocante. La Incorvaia ha voluto dare ai followers un assaggio degli scatti postando una sua foto dal dietro le quinte. L’influencer si mostra splendida con indosso solo uno slip bianco. I lunghi capelli biondi acconciati con onde naturali a coprirle il seno. Completano il look una collana di conchiglie e delle applicazioni di Swarovski tra i capelli, trend dell’estate, che Clizia ha deciso subito di adottare. “Pronta a brillare per un grande…”, ha scritto sibillina il volto televisivo a corredo dell’immagine.

Il battesimo di Gabriele

Pare che infatti proprio nella giornata di ieri, 24 luglio, si sia tenuto a Lampedusa il battesimo del piccolo Gabriele, nato a febbraio dall’amore tra l’influencer e Paolo Ciavarro. Clizia nei giorni precedenti aveva svelato qualche dettaglio in più del grande giorno, anticipando che sarebbe stato “magico” e “fatato” e “avrebbe fatto tornare tutti bambini”. Nessuna foto del battesimo è stata però condivisa, se non il look della Incorvaia. Sembrerebbe infatti che la coppia, conosciutasi nella Casa del Grande Fratello, abbia venduto l’esclusiva del giorno speciale ad una popolare rivista di gossip, quindi occorrerà attendere per vedere gli scatti ufficiali.

Il matrimonio di Clizia e Paolo

Intanto pare proprio che proprio a Lampedusa, dove papà Massimo Ciavarro ha casa, Clizia e Paolo stiano pianificando un altro importante evento: il loro matrimonio. Come riferito dal settimanale Nuovo TV, i due diranno “sì lo voglio”, a settembre. Addirittura i rumors parlavano di un battesimo con sorpresa. Si vociferava infatti che gli ex gieffini stessero organizzando una doppia cerimonia: matrimonio e battesimo insieme. Non è ancora chiaro se ieri insieme al battesimo del piccolo Gabriele si siano celebrate anche le nozze di mamma Clizia e papà Paolo. Per la 41enne si tratterebbe del secondo “sì” dopo esser stata sposata dal 2015 al 2019 con il cantante de "Le Vibrazioni" Francesco Sarcina, dalla cui unione è nata Nina.