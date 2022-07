Paura per Clizia Incorvaia e Paolo Ciaviarro: il figlio Gabriele ha contratto il covid

E’ un’estate difficile per Clizia Incorvaia e il compagno Paolo Ciavarro. La coppia di ritorno dalle vacanze in Sicilia ha contratto il covid, come annunciato dall’influencer attraverso post Instagram: “Mi mancano i vostri sorrisi mi mancate amori della mamma! Siamo isolati poiché risultati positivi al covid. Purtroppo siamo in tanti così, facciamoci forza. Love C”, Aveva scritto la donna dedicando un dolce pensiero ai due figli, Gabriele, avuto a febbraio da Ciavarro e Nina, 7 anni, nata dalla relazione con il cantante Francesco Sarcina. I due piccoli inizialmente non avevano contratto il virus, poi come spiegato nella giornata odierna da Clizia proprio “Gabry”, come viene chiamato dai genitori ha iniziato ad accusare dei sintomi. Il bambino di 5 mesi è così risultato positivo, tuttavia la coppia ha preferito mantenere il riserbo sulla questione sino a quando il piccolo non si è negativizzato.

L’annuncio di Clizia

“Sono state giornate impegnative i genitori capiranno anche il piccolo Gabri ha contratto il covid. Ma il peggio è passato!! Grateful”, ha scritto la showgirl a corredo di uno scatto di famiglia che mostra Clizia, Paolo e Gabriele finalmente uniti, sorridenti e in forze. L’Incorvaia nelle stories è poi intervenuta ad approfondire la questione, spiegando i sintomi accusati dal piccolo di casa: “Non avevo scritto per non farvi preoccupare ma anche il piccolo Gabri aveva contratto il covid con febbre alta etc. Ora il peggio è passato”, ha scritto Clizia fiduciosa. I giorni del covid non sono che un ricordo ora per questa allegra famiglia, che archiviata la paura per il virus può tornare a godersi l’estate più unita e forte di prima.