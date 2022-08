Come si prepara Kate Middleton prima di ogni impegno da reale

Kate Middleton una perfetta royal e nel suo ruolo da Duchessa non commette mai un passo falso. Nonostante nelle sue vene non scorra sangue blu, la Middleton si è impegnata diligentemente in questi 11 anni nella famiglia reale per apprendere alla perfezione atteggiamenti e comportamenti da vera principessa. Vedendola nelle sue uscite pubbliche la Duchessa di Suessex appare naturalmente calata nel suo ruolo, mostrandosi impeccabile e rigorosa.

Kate campionessa di empatia

Dietro questo atteggiamento di Catherine c?è una rigida disciplina e un costante allenamento, come ha rivelato alla rivista People, Amanda Foreman, autrice del libro ? Queen Victoria's Buckingham Palace?. Kate, sulle tracce della Regina Elisabetta sarebbe una campionessa in empatia, afferma la storica: ?E? in grado di entrare in connessione con ogni persona dopo tre secondi in cui parla con loro?. Empatici si nasce o si diventa? Secondo la Foreman è una peculiarità che può essere sviluppata e affinata attraverso l?allenamento: ?Fa subito sentire le persone intime, il che è sorprendente: ci sono persone che semplicemente non possono farlo. È allenamento più talento innato?. In particolare la moglie del principe William è solita prepararsi a fondo prima di ogni impegno ufficiale. ?Catherine fa sempre i compiti. Legge i giornali e si informa. È una persona che lavora sodo?, dice a People un insider. In effetti quando Kate fa visita alle organizzazioni di beneficenza di cui è madrina ama farsi vedere informata sui vari progetti e iniziative portate avanti, mettendo in luce nei vari discorsi i punti di forza e le novità dei vari enti.

Sulle tracce della regina

Una conoscenza approfondita e uno spirito di aberrazione che sorprende molti. Eppure la Middleton ha un modello esemplare vicino a sé, la Regina Elisabetta. Sembrerebbe che la sovrana non abbia personalmente preparato la consorte del nipote al ruolo affidando piuttosto la sua formazione a suoi stretti collaboratori, ma ?La regina ha sempre preferito fare piuttosto che dir?,afferma Amanda Foreman. Sembrerebbe inoltre che Kate sia dotata di un ottimo spirito di osservazione che in questi anni a corte le hanno permesso di studiare a fondo atteggiamenti e comportamenti della monarca, da cui ha mutuato il suo stile da Duchessa impeccabile.