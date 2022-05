Gigi D'Alessio e quel commento hot sul seno di Mara Venier e Alessia Marcuzzi

Gigi D'Alessio si è lasciato scappare un commento piccante sul seno di Mara Venier e Alessia Marcuzzi. È accaduto durante lo speciale Domenica In Show in onda su Rai 1 per festeggiare i trent'anni di carriera di Mara Venier di cui tredici proprio con la trasmissione domenicale che l'ha resa nota a tutto il pubblico italiano.

Durante la sua esibizione al pianoforte e, nello specifico, mentre stava cantando il suo più grande successo "Non dirgli mai", l'ex fidanzato di Anna Tatangelo ha fatto un commento sulla grandezza del seno della padrona di casa e della sua ospite Alessia Marcuzzi che lo stavano ascoltando cantare con grande trasporto emotivo.

D'Alessio, infatti, dopo aver cantato la strofa del suo brano del 2000 "Quel seno che non è cresciuto più", ha commentato, rivolgendosi alla Venier e alla Marcuzzi: "Ovviamente non sto parlando di voi due" riferensodi alla grandezza del loro seno e provocando una fragorosa risata da parte delle due conduttrici e del pubblico in studio.