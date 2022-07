Il commento della sorella di Ilary dopo la separazione: "Certi amici farebbero bene a stare in silenzio"

Al momento non si parla d’altro. Tutti, vip compresi, sono impegnati a dire la loro sul caso del momento: la separazione Totti-Blasi. I diretti interessati invece si sono chiusi in un silenzio impenetrabile. Addirittura Ilary, con i figli al seguito, ha deciso di abbandonare l’Italia e volare in Tanzania per sfuggire al clamore del gossip. Mentre il silenzio si fa sempre più assordante, percorso da voci di presunti tradimenti e illazioni, un membro della famiglia Totti-Blasi ha rotto la quiete intervenendo a dire la sua.

Melory contro Alex Nuccetelli

E’ Melory Blasi, sorella minore di Ilary. A scatenare l’ortottista, da sempre molto riservata, un post Instagram dedicato dal giornalista Carmelo Abate ad Alex Nuccetelli, amico del calciatore, che a suo tempo fece da Cupido alla coppia d’oro. Nuccetelli, bodybuilder e pr romano, ex marito di Antonella Mosetti, nonché padre di Asia, è intervenuto sulle pagine de Il Messaggero rivelando alcuni dettagli sulla fine del matrimonio: “Se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato - ha detto l’uomo-. Hanno aspettato che Ilary terminasse l'Isola. Si sono presi del tempo, dopo che esplose il caso qualche mese fa, per organizzare tutto, sistemare anche i vati legittimi rapporti economici. Lo hanno fatto per i rispettivi attuali compagni, penso”. Delle parole ricondivise da Abate nella sua rubrica “Storia degli altri”, in cui racconta pillole delle vite altrui. Parole che hanno fatto andare su tutte le furie Melory, che non è riuscita a trattenersi intervenendo sotto il post incriminato: “Credo che “certi” amici farebbero bene a stare in silenzio”, ha asserito la piccola di casa Blasi.

La richiesta di silenzio

Un commento lapidario, che in poche ore ha raccolto più di 600 like. Evidentemente a non essere piaciuto alla 31enne, che con quel certo tra le virgolette sottolinea come l’amicizia di Nucitelli non sia poi tanto sincera, è l’aver condiviso aspetti privati della coppia. O forse in casa Blasi c’è un po’ di astio verso Alex, amico di Totti e Ilary, che non solo ha presentato al Capitano l’ormai ex moglie, ma sarebbe stato proprio lui ad aver fatto incontrare all'ex calciatore giallorosso la nuova fiamma, Noemi Bocchi.