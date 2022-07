Le foto del "party in rosa" organizzato da Belen per la figlia Luna

L’11 Luglio, la piccola Luna Marì ha spento la sua prima candelina. Una dolce ricorrenza prontamente festeggiata da mamma Belen, che sui social ha condiviso un dolce carosello di immagini con teneri scatti della bimba, scrivendo: “Ti proteggerò sempre Luna mia”. Anche il papà della piccola, Antonino Spinalbese ha voluto rivolgere un pensiero alla primogenita. L’hairstylist ha atteso la mezzanotte per dedicare alla piccola un post su Instagram dove le fa i suoi migliori auguri. "Sei tu...lei, 1 year" sono le parole di Antonino che hanno fatto emozionare tutti, compresa la sua nuova fidanzata, Giulia Tordini che ha lasciato un cuoricino sotto la foto di Luna.

Un party in rosa

A distanza di due giorni dal compleanno ufficiale il Clan Rodriguez, che sta trascorrendo le vacanze compatto a Venezia, ha voluto festeggiare il lieto evento. Belen ha condiviso nelle Instagram stories i dettagli del party in pink, che si è svolto a bordo piscina alla presenza di amici e parenti. Allestimenti sui toni del rosa, dal cipria al confetto, e una cascata di rose, ortensie e palloncini in tinta, con tanti teneri orsetti. E non potevano mancare prelibatezza a tema, tra cui una splendida birthday cake rosa sormontata da una grande luna, a ricordare il nome della piccola, contornata da tante stelline. Belen si è mostrata sorridente con Luna Marì in braccio, intenta a gustare un cake pop, per la foto di rito con la torta. Il party è poi proseguito con un bel bagno in piscina per tutti gli invitati, compresa la festeggiata. Belen ha immortalato la secondogenita mentre si diverte nella sua piscinetta gonfiabile multicolor.

E Antonino?

Assente durante i festeggiamenti Antonino Spinalbese, che dopo le vacanze di rito ad Ibiza, ha fatto ritorno a Milano. Del resto è risaputo che tra il bel 27enne e la showgirl argentina non corra buon sangue La Rodriguez non apprezzerebbe la smania di popolarità dell’ex compagno, non avendo preso bene la sua probabile partecipazione al Grande Fratello Vip. Un rapporto da genitori separati del tutto differente da quello, che l’argentina ha sempre avuto con Stefano De Martino. Nonostante la rottura dal papà del primogenito Santiago, Belen ha mantenuto con lui sempre dei rapporti sereni, tanto che i due sono tornati recentemente a far coppia. Pare che ci fosse anche De Martino durante i festeggiamenti della piccola Luna Marì, per il quale l’ex ballerino dice di sentirsi un po’ uno zio.