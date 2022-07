I vip in vacanza lanciano l'ultima tendenza: i costumi matchy-matchy per tutta la famiglia

Le vacanze estive sono appena cominciate, eppure i vip hanno già abbracciato la tendenza che spopolerà nelle spiagge italiane: i costumi da bagno matchy-matchy per tutta la famiglia. Molti brand di intimo hanno infatti lanciato una linea di costumi e accessori mare coordinati pensati per mamma, papà e bambini. Volti della campagna le celebrità nostrane che nelle destinazioni estive più esclusive sfoggiano già i coordinati da spiaggia per tutta la famiglia.

Tra i testimonial la famiglia Fantini-Valli, fresca di matrimonio. Beatrice e Marco in compagnia dei figli Azzurra e Alessandro, nato da una precedente relazione dell’influener, si mostrano sorridenti con i loro costumi matchy-matchy. In vacanza in Sicilia i quattro hanno scelto un costume fantasia tropical, con palme e fiori. Bikini per Beatrice e Azzurra, pantaloncini per Marco e Alessandro.

Segue il trend anche l’ex velina Costanza Caracciolo e le piccole, Stella e Isabel, avute dal compagno Bobo Vieri. Costanza per la spiaggia ha scelto un bikini a righe in perfetto stile marinaro, come lei anche le due bambine esibiscono il costumino en pendant a quello della mamma.

Dalla velina bionda alla mora. Federica Nargi e le figlie in vacanza a Formentera posano con i loro costumi matchy, fantasia floreale, ispirazione flower power, in perfetto accordo con l’animo gipsy dell’Isola spagnola. “Le mie mini me”, scrive la 31enne, che poi aggiunge: “Solo il costume per il resto uguali al papà”, il calciatore Alessandro Matri.

Famiglia in coordinato anche i Di Vaio. Mariano, la moglie Eleonora e i piccoli Filiberto, Leonardo e Leone si rilassano a bordo piscina con indosso dei costumi en pendant. Per loro un capo blu e giallo flou fantasia tye-dye. Nel tenero scatto condiviso dalla Brunacci manca solo la piccola Mia, l’unica bimba della famiglia nata a gennaio.

Tra le fan del look mini-me, anche Elisabetta Canalis e la sua Skyler, avuta dal compagno Brian Perri. L’ex velina sta trascorrendo le vacanze con la figlia in Italia e non rinuncia alla moda del momento. Le due si mostrano in perfetta sintonia con un bikini fantasia multicolor.

Caterina Balivo sta vivendo un’estate ricca di impegni professionali, eppure nei momenti di pausa non rinuncia a rilassarsi al mare con i figli. La presentatrice si è fatta immortalare con la figlia Cora, nella casa di famiglia in Toscana, con un look da spiaggia matchy. Caterina e Cora sfoggiano un costume intero rosso vivace. La particolarità è la bretella con rouches che ricorda un fiore. Nessun adv per lei, ma solo la voglia di cavalcare la tendenza del momento.

Anche la 27enne Sharon Fonseca, compagna di Gianluca Vacchi non è immune alla mode. Eccola mentre si mostra in spiaggia con la sua Blu Jerusalema, 2 anni, sfoggiando un perfetto total look “mini-me”. Mamma e figlia hanno scelto un costume animalier con fantasia zebrata, intero per Blu, bikini per Sharon. Completano il look un cappello bianco a falda larga e degli occhiali in tinta.