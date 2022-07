Crisi tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli? “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai”

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono di certo una delle coppie più solide e longeve del piccolo schermo. I due sono sposati da 20 anni, un matrimonio felice coronato dall’arrivo dei tre figli, Silvia, Davide e Adele. Non solo marito e moglie, ma anche colleghi, visto che Paolo e Sonia lavorano da anni fianco a fianco nella casa di produzione SDL, che produce gli show del conduttore. Una coppia indissolubile e robusta, su cui in questi anni non ha mai imperversato il vento del gossip.

I tweet della crisi

Eppure le nuvole sembrerebbero arrivate anche in paradiso. Da qualche tempo si rincorrevano le voci di un allontanamento tra i due, convalidate da una frase piuttosto dura dell’opinionista del Grande Fratello: “Ognuno fa la propria vita.– aveva spiegato – Ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento, nemmeno il caffè prendiamo insieme”, aveva detto sul marito. Ora ad alimentare i rumors è arrivato un altro tweet sibilino della produttrice, che ha scritto: “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai”. Una breve frase che ha scatenato la preoccupazione dei fan della coppia. Ad acuire l’ansia per le sorti della coppia anche un altro tweet fissato in alto della produttrice, che dice “L’amore non è mai quello che sembra è spesso quel che sembra ma non è…” Frasi inequivocabili che lasciano trasparire una delusione in ambito amoroso. Che Paolo, dopo tanti anni di matrimonio abbia arrecato un dispiacere alla moglie?

La carriera di Sonia

Al di là delle possibili illazioni quel che è certo è che Sonia è sempre più concentrata sulla sua carriera televisiva. Dopo tanti anni dietro le quinte la signora Bonolis ha deciso di metterci la faccia, comparendo nei programmi più disparati sino a diventare opinionista del Gf Vip. Un impegno per Sonia riconfermato anche per questa edizione del reality, in cui condividerà la poltrona con Orietta Berti. Che la nuova carriera nel piccolo schermo di Sonia l’abbia fatta allontanare dal marito?