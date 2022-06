Crisi tra Raoul Bova e Rocìo: Dagospia lancia la bomba

Venti di crisi soffiano impetuosi su una delle coppie più amate dello showbiz: Rocìo Munoz Morales e Raul Bova. Da tempo infatti si riconverranno rumors secondo i quali tra i due le cose non vadano più a gonfie vele e starebbero attraversando un periodo di allontanamento. Ora a confermare le voci di corridoio ci pensa niente di meno che Dagospia, tra le più autorevoli testate specializzate in retroscena. E’ direttamente Alberto Dandolo con i suoi Dandolo Indovinelli a sganciare la bomba. Scrive il giornalista più temuto dalle celebrità nostrane: “Rappresentano il simbolo della coppia perfetta. Il problema è che li non vede l'ora di sposarlo ma lui nicchia da tempo. I ben informati parlano di una crisi tra i due che durerebbe in realtà già da qualche anno e che verrebbe sapientemente occultata. Chi sono?” Dagospia risponde con degli scatti felici di coppia di Rocìo e Bova, stando a quanto riferisce Dandolo non più tanto affiatati e complici come nelle foto scelte.

Gli indizi sulla crisi

Del resto non è una novità, il gossip di una crisi nella coppia era impazzato da tempo, confermato da alcuni particolari che non sono sfuggiti agli amanti del gossip più attenti. Alla fine dell’anno Rocío e Raoul sono stati premiati ai Cinemagia Awards. Un’occasione importante, in cui tutti aspettavano la presenza della coppia mano nella mano. Tuttavia, all’evento ha presenziato esclusivamente la spagnola, dando così adito al chiacchiericcio in rosa. Ci pensò poi Novella 2000 a diradare le nuvole oscure che erano piombate sulla coppia. Bova in quell’occasione, spiegò il giornale, non riuscì a raggiungere la compagna al Cinemagia Awards a causa di un ritardo sul set di Don Matteo. Non è di certo la prima volta che si fanno largo voci di crisi nella coppia d’oro. Già 3 anni fa circolò il rumor di un'eccessiva gelosia dell'attore calabrese nei confronti della fidanzata, secondo lui troppo presa dal lavoro a discapito della vita famigliare. Furono poi i diretti interessati a smentire con una foto su Instagram. Ora il gossip lanciato da Dagospia, che spesso ci vede lungo, riscatena l’allerta. Chissà però se anche questa volta Raul e Rocio metteranno a tacere le voci con uno scatto sui social.