Cristiana Capotondi in dolce attesa: “Primo figlio a 42 anni”

Cicogna in arrivo per Cristiana Capotondi. Pare che l’attrice, 42 anni, sia in attesa del primo figlio dal compagno Andrea Pezzi. A lanciare l’indiscrezione il settimanale Diva e Donna, che dedica la copertina alla presunta dolce attesa della donna: “Cristiana Capotondi mamma a 42 anni. Aspetta un figlio”, titola la rivista di gossip.

16 anni d’amore

La Capotondi e Pezzi fanno coppia dal 2006. Durante la relazione, che va avanti da ben 16 anni, non sono mancanti i momenti di crisi. Come quando la coppia decise di vivere un periodo di castità, una sfida che tuttavia li ha uniti e resi ancor più complici. Cristiana e Andrea sono cresciuti insieme e si ritengono comunque una famiglia, nonostante l’assenza di figli. L’attrice a proposito del tema della maternità aveva detto al settimanale F: “Nella nostra cultura la maternità sembra necessaria nella vita di una donna. Ma ci sono altri modi per realizzare l’istinto materno: Madre Teresa di Calcutta non ha avuto figli, ma chi potrebbe dire che non era materna?”. Il tema della maternità è stato spesso dibattuto dalla Capotondi anche in altre occasione. L’attrice in particolare ha sempre dichiarato di voler rivendicare il diritto di scegliere senza imposizioni, dandosi tutto il tempo necessario per decidere: “La vita è fatta di tante esperienze, quella della maternità deve essere straordinaria ma ognuno deve arrivarci con i propri tempi”, disse al tempo. Che sia finalmente arrivato per la coppia di volti dello spettacolo il momento propizio?

La precedente gravidanza smentita

Eppure non è la prima volta che si parla di cicogna in arrivo per Pezzi e la Capotondi, da sempre lontani dal clamore del gossip. Già nel 2018 si fece strada la notizia di un bebè in arrivo, quando Cristiana venne pizzicata dal settimanale “Nuovo” alla Mostra del cinema di Venezia con “un pancino sospetto”. Una notizia che col tempo rivelò poi non veritiera, e chissà se questa volta accadrà altrettanto o l’attrice sorprenderà il suo pubblico. Intanto Cristiana e l’ex vee-jay, che stanno trascorrendo le vacanze nella loro casa sulle colline senesi, non sono intervenuti a commentare la notizia.