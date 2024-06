Cristiano Malgioglio: "Guidavo la macchina, poi ho investito una pecora"

Divertente, ironico, leggero ma anche con un grande bagaglio culturale alle spalle. Lui è Cristiano Malgioglio, il noto cantautore e paroliere che, lo scorso 4 giugno, è stato ospite di Radio Deejay durante la trasmissione "Deejay Chiama Italia" con Linus e Nicola Savino. "Sono felicissimo di essere qui con voi", ha esordito Malgioglio. Durante la trasmissione hanno parlato di diversi argomenti. Tra questi anche "la guida". A tal proposito Maglioglio ha rivelato un aneddoto esilarante.

"Ho investito una pecora"

A un certo punto, quindi, Malgioglio ha fatto un'esternazione inaspettata. Proediamo con ordine. "Domanda pratica: guidi la macchina?", gli chiede Linus. Allora l'artista: "Guarda, io la guidavo la macchina, stavo prendendo la patente però poi ho investito una pecora.. ti giuro, è vero. È scappata nella campagna giù in Sicilia". E giù a ridere.

"A Ramacca?", chiedono i conduttori. Ramacca, per chi non lo sapesse, è il comune in provicina di Catania dov'è nato Malgioglio. "Vicino a Ramacca - le parole di Malgioglio -. Da allora ho il terrore. Praticamente non ho mai guidato. Soltanto la bicicletta". Un siparietto esilarante, in pieno stile "Malgioglio". La puntata è poi proseguita parlando anche di altri temi: l'amore, la musica, la lettura.