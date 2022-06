Cristina Chiabotto shooting con il pancione di 9 mesi

Manca sempre meno all’arrivo della secondogenita di Cristina Chiabotto. L’ex Miss Italia è al nono mese di gravidanza e aspetta nuovamente una femminuccia, dopo l’arrivo un anno fa della prima figlia, Luce. La showgirl si è sposata nel 2019 con il manager 36enne Marco Roscio, da allora la piemontese si è dedicata alla famiglia, dando alla luce la primogenita e a distanza di soli 14 mese il secondo bebè. Anche questa volta si tratta di un fiocco rosa, e Cristina appare trepidante per il nuovo arrivo. La Chiabotto ha deciso di immortalare il lieto momento, come fanno tante future mamme, regalandosi uno shooting pre-nascita. Un dolce momento per avere dei ricordi con il pancione nella sua massima esplosione. La 35enne ha posato nel giardino di casa con indosso dei vestiti scivolati che mettono in evidenza il pancino. Cristina ha effettuato vari cambi d’abito sfoggiando anche un body nero in una mise sensuale. Con lei anche la piccola Luce che è apparsa accanto alla mamma.

Le difficolta della seconda gravidanza

La Chiabotto aveva parlato nelle storie su Instagram della sua seconda gravidanza. A proposito dei sintomi la showgirl aveva raccontato: "Sono molto simili alla prima. Solo un po' di nausee nel primo trimestre, ma nulla di importante per fortuna. L'unica differenza è che, avendo già una piccolina, a tratti mi sento più stanca e devo dosare bene le energie, anche se tendo a fare comunque tanto e non riesco molto a fermarmi”. Sul parto, invece, Chiabotto aveva dichiarato di voler avere nuovamente, se sarà possibile, l'esperienza del parto naturale: "Il primo parto è stato naturale con epidurale. La fortuna di fare due figli così vicine è ricordarsi tutto e da un certo punto di vista ti senti più pronta”. Una seconda gravidanza dove tuttavia non è mancata qualche difficoltà. Alla showgirl è stato infatti diagnosticato il diabete gestazionale che non aveva avuto, invece, mentre aspettava Luce: “Mi sarei mangiata il mondo e in buona parte l'ho fatto in tutte e due le gravidanze. Con questa devo stare attenta, ho il diabete gestazionale e quindi sono seguita da una ginecologa e una dietista specializzata in questo”, ha raccontato pochi giorni fa Cristina ai follower sul social, aggiungendo: “Nella prima gravidanza non l’avevo, è stata una novità tutta da scoprire e approfondire. Può succedere, l’importante è farsi seguire bene ed essere consapevoli di cosa sia. Alimentazione e movimento come in tutto sono la base, diciamo che sto cercando di fare del mio meglio, anche se ogni tanto è difficile fare tutto alla perfezione. Ma è giusto dare importanza e seguire gli esperti”, ha proseguito la Chiabotto.