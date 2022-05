Da Mahmood a Damiano dei Maneskin tutti pazzi per il crop top da uomo

Nei corsi e ricorsi sottesi alla moda i comeback sono all?ordine del giorno. La tendenza attuale strizza l?occhio agli anni ?90 con dei ritorni di fiamma inattesi. Dalla vita bassa, agli scrunchies, sino ai crop top. Proprio i famigerati top con la pancia ben in vista non sono stati rispolverati in un?inedita versione 3.0, entrando di diritto anche nel guardaroba maschile.A lanciare la tendenza, Romeo Beckham, secondogenito di David e Victoria, che è apparso sulla copertina dell?Uomo Vogue, già nel gennaio di un anno fa, sfoggiando un crop top altezza addome della designer angloindiana Supriya Lele.

La moda dei crop top da uomo anche in Italia

Una tendenza che ha subito varcato i confini nazionali, abbracciata prontamente dai rocker nostrani. Achille Lauro e Damiano dei Maneskin sono stati tra i primissimi a mostrarsi orgogliosamente con indosso questo capo genderfluid. Dalla versione sportiva della Levi?s a quella da sera abbinata ad un giacca, hanno conquistato anche i più riluttanti. Da ultimo anche Mahmood pioniere della moda genderless, ha ceduto alla tendenza del momento. Il cantautore milanese si è mostrato su Instagram con indosso un crop top bianco con stampa. Alessandro ha voluto abbinarlo a dei jeans a vita bassa con slip in vista, per un perfetto look anni ?90. Da Maison Margiela a Balenciaga, passando per Asos, i crop top da uomo sono sempre più richiesti anche negli e-commerce. Che grazie alle pop star nazionali diventeranno presto un must-have dell?estate?