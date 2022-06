David Beckham fuga romantica a Venezia con una lei, ma non è la moglie Victoria

Venezia la meta romantica per eccellenza. La destinazione ideale per trascorrere una fuga romantica con la propria dolce metà, e non solo. Lo sa bene David Beckham, che ha deciso di recarsi in Laguna non con la moglie Victoria, bensì con l?altra donna della sua vita, l'ultimogenita Harper. L?ex calciatore era invitato insieme a tanti altri vip al teatro La Fenice di Venezia, dove si celebravano i 180 anni di Riva, il marchio famoso nel mondo per i favolosi motoscafi. L?inglese ne ha approfittato per trascorrere qualche giorno padre-figlia nel capoluogo veneto. Una vacanza documentata sui social, tra romantici giri in Gondola, passeggiate a Piazza San Marco e qualche strappo alla regola.

E Victoria?

David ha infatti concesso alla figlia di mangiare un buon gelato come colazione, come racconta su Instagram: ?Siamo nella chic Venezia e che cosa abbiamo comprato Harper? Un gelato alle 9 del mattino??, dice Becks mentre Harper, 11 anni, fa andare su e giù le orecchie applicate del suo cappellino a forma di orsetto. ?Ssssssshhhhhhh non dirlo a mummy? scusaci Victoria, ma stiamo costruendo dei ricordi speciali?, scrive ai suoi 74 milioni di follower di Instagram. Del resto l?ex Posh, da sempre attentissima alla forma fisica, sembra aver cambiato idea sulle restrizioni alimentari. Dopo 25 anni di dieta ferrea a base di pesce alla griglia e verdure al vapore ha scioccato con la sua affermazione: "Desiderare di essere magri?? ha detto. ?È un atteggiamento vecchio stile?.La signora Beckham è rimasta a casa con i due figli Romeo, 19 anni, e Cruz 17, mentre il primogenito 23enne Brooklyn ha abbandonato il nido dopo aver sposato con Nicola Peltz. L?ex spice-girl non ha però mancato di far arrivare il suo pensiero al marito e la figlioletta. Victoria ha commentato la foto dei due all?evento Riva, David elegantissimo in uno smoking, mentre Harper conquista con il suo abito da sera multicolor: ?Questa foto mi scioglie il cuore. Un giorno speciale con il miglior paparino del mondo. La mamma vi ama tantissimo, siete il mio tutto», commenta l?ex Spice girl postando la foto dei suoi amori, che però il giorno successivo le riservano una dolce presa in giro?.