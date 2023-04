Davide Donadei, scatto di rabbia in discoteca: spiegato il motivo delle foto con il sangue

Davide Donadei ha voluto spiegare per filo e per segno cosa fosse successo, davvero, tra di lui e Chiara Rabbi, la sua ex. L'ex volto di Gf e Uomini e Donne avrebbe avuto uno scatto d'ira in seguito ad una serata trascorsa in compagnia di Chiara. I due si sarebbero baciati, ma poco dopo l'ex corteggiatrice avrebbe iniziato a parlare "con un ragazzo davanti a me e dopo 10 minuti di carezze e attenzioni si sono baciati", questa scena avrebbe fatto capire a Donadei che provava ancora dei sentimenti per Rabbi.

Su Instagram aveva annunciato che presto avrebbe raccontato cos'era successo davvero tra lui e l'ex: "A breve vi spiegherò tutto. Prima di farlo, però, vorrei precisare che ciò che sto per raccontarvi non sarà nello 'stile Davide'. Nonostante ciò, ho sempre protetto questa persona e il nostro rapporto, anche in occasioni importanti come il Gf. Mettere il nostro rapporto in discussione avrebbe fatto solo del male. Purtroppo, al momento, non ci sono più le condizioni per farlo e devo pensare a me stesso. Datemi un po' di tempo e vi dirò cosa è successo".

Il lungo sfogo di Davide Donadei

Passano alcune ore e Davide rompe il silenzio e finalmente spiega il significato di quelle foto con la maglietta sporca di sangue che aveva condiviso su Instagram e che poi velocemente aveva cancellato. "Negli ultimi giorni, il rapporto con Chiara stava procedendo bene.Avevamo iniziato a scherzare e condividere gli spazi comuni. Sabato sera - scrive Donadei -, come quasi ogni sabato, siamo andati a cena con tutti i ragazzi dell'agenzia, anche se eravamo seduti molto lontani l'uno dall'altra in questo ristorante ogni tanto ci scambiavamo degli sguardi. Ci stavamo divertendo e la serata era piacevole e devo ammettere che avevamo bevuto un po' troppo e avevamo messo da parte tutte le cose negative che ci eravamo detti in passato".

Il bacio con Chiara e lo scatto di rabbia: "Prima di andare in discoteca, dove eravamo stati invitati ad un compleanno siamo passati in un locale dove c'era la musica. Lì, improvvisamente ci siamo avvicinati e abbiamo iniziato a fantasticare, ci siamo baciati (è stato il mio unico errore)". "Abbiamo continuato la serata in discoteca, vicini a scherzare - continua Davide -, ormai tranquilli su come sarebbe finita la serata, finché Chiara ha iniziato parlare con un ragazzo davanti a me e dopo 10 minuti di carezze e attenzioni si sono baciati!! Purtroppo ho reagito in modo esagerato, ho spaccato tutto ciò che c'era sul tavolino e ammetto che ho sbagliato è stata una scena che ho ancora impressa nella mente, devo ammettere che forse c'era ancora un legame tra di noi.

Ora l'ex gieffino ha la consapevolezza che la storia con Chiara è definitivamente chiusa: "Non tutti i mali vengono per nuocere perché sicuramente questa è l'ultima volta che parlerò di questa persona, Finalmente potrò andare avanti. Ho sbagliato molte volte e prendo le mie responsabilità, ho sbagliato ancora a seguire il mio cuore, ho sbagliato, spero che possiate capire, ho ancora molto da imparare".

Questa spiegazione, con tanto di racconto su come abbia spaccato tutto quello che era sul tavolo, potrebbero andare a far luce su quelle foto, poi cancellate, in cui si vedeva la sua canottiera sporca di sangue: forse rompendo bicchieri e bottiglie si era tagliato la mano.