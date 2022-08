Dayane Mello a nudo su Instagram: le foto super hot

Dayane Mello una bomba sexy e non perde occasione per ricordarlo. La modella brasiliana che non è nuova a provocazioni, basti pensare alle effusioni hot per strada a Milano con Dana Saber. Nella giornata di ieri Dayane ha postato una nuova serie di scatti bollenti sui social, ma questa volta da sola.

Gli scatti hot su Instagram

La Mello per l?occasione si è mostrata completamente nuda su Instagram, indosso solo un cappello di paia. I lunghi capelli bruni a coprirle il seno. Le immagini sono un crescendo di sensualità. Nella prima foto Dayane ha postato un suo primo piano suadente, nella seconda foto l?ex gieffina appare invece come mamma l?ha fatta adagiata su uno sgabello. La pelle in bella vista e il volto celato dal capello per aggiungere un tocco di mistero alla composizione sexy. Da ultimo un altro primo piano della modella che guarda seducente verso l?alto. ?Desnuda en cuerpo, pero sobretodo, desnuda en el Alma?. Ovvero: ?Backstage, Nuda nel corpo, ma soprattutto nuda nell?anima?, ha scritto la bella Dayane a corredo delle immagini che hanno infiammato Instagram. Tanti i commenti dei followers in visibilio, che non hanno mancato di complimentarsi con la 33enne per il fisico statuario.

La nuova passione di Dayane

Dayane negli ultimi tempi, messe da parte le polemiche, appare decisa a dedicarsi in toto alla sua anima. La modella sembra aver scoperto una nuova passione, che a quanto pare le permette di mettersi in contatto con la sua interiorità. L?infaticabile volto televisivo si è iniziata a dedicare alla pittura, come documentato su Instagram. La Mello si è immortalata intenta a dipingere alcuni paesaggi marittimi documentando i vari step del processo, dalla tela bianca all?opera conclusa. ?L'arte dell'empatia di mostrare i sentimenti di arrivare alle nostre emozioni e lasciar andare?, ha scritto la brasiliana a corredo della clip che mostra il suo lato più autentico. Insomma che sia attraverso gli scatti senza veli o il mezzo dell?arte Dayane Mello non ha certo paura di mettere in mostra la vera sé.