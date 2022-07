"Ho deviato i tuoi pensieri neri": commuove la dedica dal palco di Jovanotti alla figlia, dopo l'incubo cancro

E’ iniziata lo scorso weekend l'estate targata Jovanotti, con il primo appuntamento del Jova Beach Party 2022 a Lignano Sabbiadoro. 60 mila persone sabato 2 e domenica 3 luglio hanno affollato Spiaggia Bell’Italia, ballando sulle note dei successi di Jova. Tra il pubblico è apparsa anche Teresa, unica figlia del cantante, nata nel 1998 dall’amore con Francesca Valiani.

La malattia di Teresa

La famiglia Cherubini lo scorso anno ha vissuto un momento difficile quando Teresa, a soli 23 anni, ha scoperto di avere un linfoma di Hodgkin. Una malattia vissuta nel massimo riserbo, fino a quando Jovanotti, a gennaio 2021, ha dato notizia sui social della fine del calvario: “Oggi la mia Teresa ha voluto raccontare la sua storia degli ultimi sette mesi. Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n’è andata, oggi per noi è un giorno bellissimo, lei è stata pazzesca”. Teresa ha scoperto la malattia a luglio 2020, da lì sono seguiti 7 mesi di cure e 6 cicli di chemioterapia presto l'Istituto Europeo di Oncologia a Milano. Ora per Teresa e la sua famiglia i mesi della malattia non sono che un lontano ricordo. La 24enne a maggio si è laureata alla School of visual art di New York, il suo sogno è infatti quello di diventare disegnatrice di fumetti e ha conseguito il titolo di studio in una delle migliori scuole del mondo nel settore del disegno e dei fumetti.

La dedica di Lorenzo

Dopo la laurea Teresa si gode il meritato riposo in Italia. La ragazza, come la madre Francesca, ha preso parte al concerto del papà a Lignano Sabbiadoro. La 24enne è apparsa sotto il palco mentre ballava in compagnia di alcune amiche. Papà Lorenzo, da grande romantico qual è, non ha potuto non dedicare un pezzo alla sua bambina. Il cantante ha rivolto a alcune frasi del brano “Guarda che sole che c'è la fuori” alla sua Teresa, che sorride compiaciuta e forse un po’ imbarazzata. Il video della dolce dedica è stato pubblicato da un’utente su TikTok raggiungendo quasi 18.000 like e mandando in visibilio i fan dell’artista.