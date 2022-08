Demi Lovato ha un nuovo fidanzato: ecco di chi si tratta

Demi Lovatotorna a far parlare di sé. La cantante era finita al centro del gossip per essere tornata a usare i pronomi ?lei/essa? insieme a ?loro/essi?, che aveva adottato dopo aver fatto coming out come persona non binaria nel 2021. Ha spiegato il perché di questo cambiamento dopo essersi sentita più connessa al suo lato ?femminile?: ?Ho adottato di nuovo i pronomi 'lei/essa'. Io sono una persona così fluida? ha detto nel podcast Spout. E forse con questa nuova ritrovata femminilità dell'artista statunitense potrebbe aver inciso la nuova fiamma di Demi. Si tratterebbe di un ragazzo di professione musicista, come riferisce la testata di gossip ?People?. ?È una relazione davvero felice e sana?, ha detto alla rivista un insider vicino alla cantante. ?È un ragazzo super eccezionale?. Tuttavia, non è stata rivelata l?identità dell?uomo misterioso che ha ridato la felicità alla Lovato.

Gli ex di Demi Lovato

Si tratta della prima persona con cui Demi esce dopo aver concluso il suo fidanzamento con Max Ehrich nel settembre del 2020. Lovato, 29 anni, ed Ehrich, 31, hanno iniziato a frequentarsi a marzo 2020 per poi fidanzarsi solo quattro mesi dopo. Tuttavia, a settembre, una fonte riferì alla testata di gossip, Page Six che la cantante aveva concluso la relazione dopo aver scoperto che l?attore usciva con lei solo per farsi pubblicità. Demi dopo un periodo difficile ha dunque ritrovato la felicità accanto a questo musicista misterioso. Intanto la cantante vive un momento propizio anche dal punto di vista della carriera, sta infatti per pubblicare il suo ottavo album in studio ?Holy Fvck? che parla della sua relazione con un altro ex, Wilmer Valderrama, 42 anni. In particolare è dedicato all?attore e produttore cinematografico il singolo intitolato ?29?, che fa riferimento all?età dell?uomo quando iniziarono ad uscire. All?epoca Demi aveva 17 anni, mentre Wilmer, 29, nonostante i 12 anni che li separano i due hanno avuto una relazione avvincente e felice, che Demi ha voluto celebrare.