Demi Moore, le foto mozzafiato: "Sexy a 60 anni. Ormai le donne sono desiderabili anche in età avanzata"

Sembra incredibile ma Demi Moore spegnerà 60 candeline. sessanta anni vissuti indubbiamente senza un briciolo di noia. 3 matrimoni, 3 figlie, decisioni coraggiose come quella di rasarsi, battaglie per l'equità salariale a Hollywood, poi la scelta di mettersi a nudo la sua anima in un libro di memorie bestseller. Ora, mentre Deemi si prepara a celebrare il suo 60° compleanno a novembre, l’infaticabile attrice sta affrontando una nuova sfida. La Moore è impegnata nel disegnare una sua collezione per il marchio di costumi da bagno inclusivo Andie. Una prova che ha portato l’ex signora Willis ad infrangere stereotipi e regole obsolete su ciò che le donne dovrebbero indossare in base all’età.

Demi Moore e il rapporto con l’età

La Moore ha raccontato il nuovo impegno in un’intervista alla rivista statunitense People, affrontando anche il suo rapporto con l’avanzare degli anni: “Sta cambiando l'idea che le donne diventano meno desiderabili con l'avanzare dell’età. Non vogliamo sembrare matronali o non sentirci sexy”, ha detto Demi apparendo splendente tra le pagine del magazine con indosso i costumi della sua capsule.

L’attrice ha rivelato che abbracciare la sua vera età sia stato alquanto liberatorio per lei: “Non essere definita da un numero e invece essere definita dalla mia esperienza. Hai raggiunto 59 anni e stai già pensando: 'Beh, ora saranno 60.' È molto liberatorio. Quando penso a mia nonna a 60 anni, in un certo senso sembrava già rassegnata a essere vecchia. Ma mi sento, per molti versi, più viva e presente che mai”.

“Non mi sento un’icona”

60 anni di vita e 40 di carriera per Demi, che nonostante i successi accumulati nella vita professionale rifiuta l’etichetta di icona: “Sentire questo in relazione a te stesso sembra un po' fuori contesto”, ammette.

“Mi sento lusingata e un po’ anche se non sembra, ma mi piace. Per me, essere un'icona ha sempre significato essere qualcuno che ha aperto una strada e segnato qualcosa che ha commosso le persone o ha avuto un impatto che è stato positivo. E a questo proposito, sono davvero orgoglioso di essere inserita in questa categoria”.