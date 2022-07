Desirée Maldera spegne 30 candeline: "Oggi ho vinto"

Giornata di festa per Desire Maldera. L?ex tentatrice di Temptation Island ha spento 30 candeline. Archiviata la paura dopo la rapina subita a Milano, la Maldera si lascia coccolare nella sua nuova vita da moglie e mamma, o ?desperate housewife?, come si definisce lei su Instagram. Di ritorno dalla sua Fregene dove ha trascorso le vacanze, Desirée ha deciso di festeggiare il suo compleanno sul Lago di Como, dove ormai risiede da anni con il marito Valeriano Rampezzotti, amministratore delegato del gruppo Sacma, leader nella produzione di presse a stampaggio freddo per viteria e bulloneria. Dall?unione tra i due sono è nato Giancarlo nel 2019, e l?anno seguente la famiglia ha accolto la piccola Blù.

I festeggiamenti

L?influencer, attorniata dall?effetto della sua famiglia, ha preso la giornata tutta per sé dedicandosi a shopping e hairstyling. Tanti i mazzi di fiori arrivati a colorare la giornata della Maldera, che ha deciso di festeggiare in una suggestiva location con vista sul lago di Como in compagnia delle amiche. Desirée, pantaloni rossi e blusa bianca en pendant, ha voluto ringraziare le amiche che sono intervenute al suo party, nonostante le alte temperature: ?Neanche da morta riceverà tutti questi fiori. Mi scoppia il cuore, grazie davvero?, ha scritto. I festeggiamenti sono poi proseguiti in solitaria con il suo Valeriano. I due hanno condiviso una romantica cena presso il noto ristorante ?Da Vittorio?. ?Una bella cena romantica con la persona più importante, la metà della della mela. Ti amo, sei tutto, ha scritto nella foto d?ordinanza con la torta.

Desirée soddisfatta

Terminata la giornata Desirée ha condiviso una riflessione sul traguardo anagrafico raggiunto dicendosi soddisfatta della vita che ha costruito: ?Quando ero piccola ero convinta che a 0 anni eri una ragazza a 30 una donna, mi sono sempre immaginata io a 30 anni, perché quando hai 30 anni sei ufficialmente un adulto per me, pensavo chissà, come sarò, chissà se sarò bella, felice, mi piacerò? Sarò soddisfatta? la cosa buffa è che ho sempre sognato di essere a 30 anni proprio come sono ora. Io oggi ho vinto. Non ho mai permesso a nessuno di rovinare i miei sogni e la mia serenità, chiunque abbia tentato di farlo l?ho rimesso al proprio posto iniziando dalle ingiustizie della vita e finendo con gli stupidi. Non permettete mai a nessuno di distruggere i vostri sogni?.