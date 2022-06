Desirée Maldera rapinata dell’orologio a Milano: "L’ho morso, lui mi ha dato un pugno"

Attimi di paura ieri per Desire Maldera. L?influencer nel pomeriggio di ieri del 9 giugno ha subito una rapina nel centro di Milano. La figlia dell?ex calciatore del Milan ha raccontato su Instagram del borseggio subito: ?Ho subito una rapina in centro a Milano. State attenti ho anche reagito ma ahimè ho preso un pugno?, ha scritto la 30enne in una story. La Maldera ci ha poi messo la faccia e ha voluto raccontare di persona i momenti del furto, i particolare con l?intento di mettere in guardia i suoi followers. ?Stavo andando a fare la mia seduta di acido ialuronico e bottox e ho parcheggiato la macchina di mio marito, una porche nera, in un parcheggio privato?, ha esordito l?ex tentatrice di Temptation Island. La ragazza racconta di essere stata seguita da uomo a volto scoperto:?Si vede che questa persona mi stava seguendo da un po? e quando faccio per entrare nel parcheggio privato di Via Olmo, metto fuori il mio braccio sinistro per prendere ticket?-asserisce la Maldera mostrando il polso ricoperto da echimosi- ?Subito da dietro, quando faccio per prendere il ticket, un uomo che riconoscerei subito, mi è saltato addosso dal finestrino semiaperto e mi ha preso il braccio. Al che ho messo la mano destra sul polso sinistro, pensando all?orologio?.

L'aggressione

La Maldera portava al polso un orologio Patek Philippe, modello ?Aquanaut?, del valore di 15mila euro, che la ragazza ha tentato di proteggere in tutti i modi: ?Mi sono attaccata al suo avambraccio gli ho strappato tutta la pelle che potevo strappargli. L?ho preso a morsi fino a morire e ho sentito un suo ?ahia!? . Quando gli ho strappato proprio pelle dall?avambraccio col gomito poi mi ha dato un pugno?, racconta la Maldera mostrando di essere stata colpita al viso dall?uomo. Un comportamento istintivo che l?influencer invita i followers a non emulare: ?Io sono una po? manesca, che reagisce. Lui mi ha dato una gomitata e ho iniziato a sanguinare da dentro?. L?uomo le ha portato via l?orologio ma Desirée la prende con filosofia: ?Ci tengo a dirlo, fate un?assicurazione per lo scippo. Sono oggetti, gli oggetti si perdono, si rompono. Diamo agli oggetti il valore che hanno. Cerchiamo di fregarcene?. Il rapinatore si è immediatamente dato alla fuga a bordo dello scooter, mentre sul posto sono giunte le forze dell?ordine. Sul caso, non di certo isolato, intanto indagano gli investigatori della Questura di Milano che Desirée ha voluto ringraziare per l?efficienza, non mancando di allertare le sue followers: ?Ragazze state attente! Potrei riconoscerlo tra mille so perfettamente come è fatto. Tutto è bene ciò che finisce bene, sto tranquilla, serena?.