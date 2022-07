Eddy Murphy tenero papà alle nozze della figlia Bria

Tutti ricordiamo Eddie Murphy nelle sue interpretazioni più iconiche dal Dottor Dolittle al Principe Cerca Moglie. Nella giornata di sabato 10, l' attore e comico, 61 anni ha interpretato un ruolo inedito e decisamente importante, scortando la figlia maggiore, Bria Murphy, lungo la navata. Bria, 32 anni, di professione attrice e artista, ha sposato il collega Michael Xavier con un cerimonia a Beverly Hills. Eddie ha avuto un ruolo da protagonista non soltanto durante le celebrazioni ufficiali, anche nel corso del party l’attore si è fatto notare. Murphy si è unito a Bria per tradizionale ballo padre-figlia che ha commosso i presenti. La star del Dr. Doolittle ha ballato dolcemente con la sposa sulle note di "Isn't She Lovely”, come raccontato da alcune stories Instagram postate dagli invitati. Dopo il momento romantico Murhpy ha recuperato la sua solita verve scatenandosi in un boogie boogie da solista. Eddie ha presenziato al matrimonio insieme alla fidanzata Paige Butcher, che ha fatto le congratulazioni a Bria e Michael, che entra così di diritto nella grande famiglia Murphy.

Tutti i figli di Eddie Murphy

Eddie è infatti papà di 10 figli avuti da da 5 donne diverse. Il primogenito dell’attore è Eric Murphy, nato nel1989 dall’amore con Paulette McNeely. L’anno seguente dalla relazione dell’attore con Tamara Hood è venuto alla luce Christian Murphy. Nel 1993 Murphy sposa la modella Nicole Mitchell. Dalla loro unione sono nati ben 5 figli. La primogenita della coppia è Bria Liana, dopo di lei nel 1992 è arrivata Miles, seguita da Shayne Audra, Zola Ivy e Bella Zahra. Dopo la fine del matrimonio con Nicole Mitchell, Eddie Murphy ha frequentato per un breve periodo la cantante Melanie Brown dalla quale ha avuto la sua ottava figlia, Angel Murphy Brown. La ragazza è stata riconosciuta dall’attore solamente nel 2007, dopo una lunga battaglia legale. Ma la lunga lista dei figli di Eddie Murphy non finisce qui. Infatti, l’attore statunitense dal 2012 è legato alla modella Paige Butcher, oggi 42, dalla quale ha avuto altri due figli: Izzy Oona, nata nel 2016 e Max Charles, nato nel 2018. Nonostante la famiglia numerosa, Eddie Murphy è molto legato ad ognuno dei suoi figli tanto che in una recente intervista ha dichiarato: “Ho capito che se metti al primo posto la famiglia, non sbagli mai”.